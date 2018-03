El Gobierno deja sin cumplir una de cada cuatro de recomendaciones del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto que los Ministerios del área político-administrativa del Gobierno dejan sin cumplir, según consta en un informe que acaba de ser remitido a las Cortes Generales.Se trata de un "Informe de fiscalización de seguimiento de las recomendaciones contenidas en Informes aprobados en el periodo 2013-2015 relativos al Área Político-Administrativa del Estado", donde se analiza el cumplimiento de 35 propuestas realizadas por el Tribunal de Cuentas y que habían quedado plasmadas en siete informes, así como de las resoluciones aprobadas al respecto por la Comisión Mixta (Congreso-Senado).El Tribunal concluye que se han cumplido "íntegramente"y que otro 28,6% lo ha sido parcialmente, mientras que un 17,1% se encuentra en proceso de cumplimiento. Sin embargo, hay un 25,7% que no se ha cumplido.En un análisis más pormenorizado, la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda indica que, de las cuatro recomendaciones incluidas en un informe sobre subvenciones del Ministerio de Exteriores, sólo una se ha cumplido totalmente diez años después. De las cinco recomendaciones del informe sobre la Casa Árabe en 2011 y 2012,y otras dos se consideran parcialmente cumplidas, pero hay una que no se ha plasmado, la sugerencia de promover el reconocimiento de la igualdad legal entre hombres y mujeres. Del Consorcio Centro Sefarad-Israel, una de las tres recomendaciones sigue sin cumplirse: la realización de actuaciones específicas para la búsqueda de patrocinios.Sobre la fiscalización del Fondo para el Aseguramiento Colectivo de los Cooperantes,, otra solo parcialmente y tres no cumplidas. En concreto, dice que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) sigue manteniendo los criterios contables y prácticas de gestión de archivos cuya modificación fue recomendada, y no consta que se haya atendido la propuesta de comprobar y expresar las correspondientes conformidades con las liquidaciones realizadas por la aseguradora.En cuanto a las recomendaciones sobre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAE), dos se han cumplido, cuatro lo han hecho parcialmente y dos no se han cumplido. Entre otras sugerencias, se señala que la escasez de medios personales impide abordar la identificación y clasificación de los fondos históricos, sigue sin haber instrumentos de planificación de subvenciones en vigor y no mejoras significativas en la elaboración deTambién ha detectado que no se han cumplido todas las recomendaciones sobre la, pero en este caso ha transcurrido poco tiempo desde la publicación el informe, aunque se refiere a los ejercicios 2011 y 2012.De las cuatro recomendaciones de la fiscalización de losdel Área Político-Administrativa del Estado, sólo se ha cumplido una, mientras que otra está en proceso y las otras dos no han avanzado, como la necesidad de disponer de normas para la elaboración de los PES y su seguimiento.