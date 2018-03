En Marea llama a impulsar la píldora anticonceptiva masculina

Educación sexual

La diputada de En Marea, Ángela Rodríguez, ha presentado este jueves una proposición no de ley del Grupo confederal Unidos Podemos para proponer un estudio que valore laen el seno del Sistema Nacional de Salud.El Grupo llama a crear una partida presupuestaria destinada a la elaboración de un estudio de evaluación de la seguridad de los anticonceptivos hormonales donde se comparen las alternativas para hombres con las alternativas actualmente comercializadas para su consumo en mujeres. También plantea un incentivo económico para la investigación en el ámbito de la anticoncepción masculina y la creación de mecanismos preferentes de evaluación económica. Requieren que, en el momento en que se halle aprobada por las agencias del medicamento competentes a nivel europeo y estatal, se proceda a su evaluación por parte de la Agencia Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y a su financiación por parte del Sistema Nacional de Salud. Finalmente, propone unaque financie la realización de un estudio de carga de enfermedad asociada a efectos adversos de la anticoncepticón hormonal en mujeres.Ángela Rodríguez ha señalado que si bien los "prospectos escalofriantes" de la píldora anticonceptiva femenina son bien conocidos, lo cierto es que es necesario trabajar sobre los efectos que "van a implicar a largo plazo". La diputada destaca igualmente la necesidad de abrir camino hacia un anticonceptivo hormonal masculino, en tanto en cuanto la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva habla del desarrollo de una planificación familiar en la que tanto hombres como mujeres sean partícipes. Cuestiones como "los cuidados, la corresponsabilidad y el feminismo también", de modo que, a juicio de la diputada, también ellos han de tener un papel importante en cuanto a la salud sexual y reproductiva.Precisamente la Sociedad Endocrina estadounidense ha revelado recientemente que una nueva píldora anticonceptiva para hombres se ha demostrado segura en su uso diario por un periodo de un mes, con respuestas hormonales consistentes y una anticoncepción efectiva.La propuesta de Unidos Podemos recuerda asimismo que la ley de 2010 obliga a la elaboración de una, con una duración de cinco años y mecanismos de evaluación cada dos años que permitan la valoración de resultados y el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. España, no obstante, sólo ha realizado una estrategia de estas características en el año 2011 y desde entonces "no hemos tenido ni otra estrategia ni ninguna evaluación de la misma".El Grupo ha registrado asimismo una serie de preguntas al Gobierno respecto a la educación sexual. Consideran que la educación se presenta como un "elemento fundamental para laentre hombres y mujeres" y de hecho resulta clave en la "lucha contra las violencias machistas", de modo que cuestionan las medidas impulsadas para la educación y la formación sexual y en salud sexual, qué programas están dedicados específicamente a colectivos vulnerables, cuáles están enfocadas directamente a la lucha contra la violencia de género y con qué presupuesto han contado.Unidos Podemos también recuerda que la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aprobó en abril del pasado año una proposición no de ley en la que requiere al Gobierno una mejora de los sistemas de. Pregunta, en este sentido, qué medidas se han tomado desde entonces para su puesta en marcha.