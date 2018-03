Las mujeres de 'Financial Times' cobran por hora un 24,4% menos que los hombres

El periódico británico Financial Times ha desvelado este jueves una brecha salarial de género desfavorable en una media delde sus empleadas y que en el caso de la retribución variable sube hasta una media del 37,9%, informa Europa Press."Nuestra brecha salarial de género, la antigüedad de las mujeres y los tipos de roles que desempeñan más a menudo", indicó John Ridding, consejero delegado de 'Financial Times', que desde 2015 forma parte del grupo japonés Nikkei."La razón primaria de nuestra brecha salarial de género es que aún contamos conde nuestra organización, reflejando nuestra política histórica de reclutamiento y el hecho de la relativamente larga permanencia en el periódico", añadió el ejecutivo.En este sentido, el diario ha explicado que entre los empleados que ocupan el cuartil con retribuciones más bajas, frente al 40% de hombres, mientras que en el nivel más alto la proporción pasa a ser del 69% de hombres y el 31% de mujeres.No obstante, Ridding destacó que la empresa cuenta conque en cualquier otro momentos de sus 130 años de historia, señalando que el 45% de su grupo de gestión senior está formado por mujeres, un 11% más que en 2016, y se ha fijado el objetivo de alcanzar la paridad en los cargos de liderazgo del diario para 2022 o antes si fuera posible.En este sentido, la empresa ha fijado entre otras medidas el requisito de que en todos los procesos de selección hayaDe este modo, la brecha media del Financial Times se sitúade los principales medios de comunicación del Reino Unido, que en el caso de The Guardian se sitúa en el 11,3% en el salario por hora y en el 1,1% en los bonus, mientras que en la BBC representa un diferencial desfavorable medio del 18,9% en el salario por hora y del 33,9% en el caso de la retribución variable.Todas las empresas de Reino Unido con más de 250 trabajadores tienen la obligación de desvelar a más tardar el próximo 4 de abril las diferencias salariales por género. Hasta la fecha, unasde las alrededor de 9.000 que estarían obligadas han remitido sus datos al respecto.