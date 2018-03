Cifuentes se ausenta de un acto con los rectores al estar "con gripe en la cama" y en medio de la polémica de su máster

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha sido la gran ausente en lade la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, un acto protocolario al que tenía previsto ir y cuya no presencia se comunicó a última hora de ayer en medio de la polémica por su máster.El encargado de dirigir la solemne ceremonia ha sido el consejero de Educación e Investigación, Rafael Van Grieken, quien ha aclarado que Cifuentes se encontraba en cama con gripe después de que ayer estuviera ""."Está en uny eso es lo que ha hecho", ha destacado el consejero madrileño, quien ha estado acompañado de otros representantes del Gobierno regional como el consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero.Hasta ayer, Cifuentes contemplaba en su agenda estar presente en el acto, si bien su firma no era necesaria al tratarse de una ceremonia protocolaria. El Consejo de Gobierno ya aprobó ely su publicación ya está en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ( BOCM ).La universidad había informado en una nota previa enviada a los medios de comunicación que contarían con la, si bien su agenda no se suele cerrar hasta horas antes, como fue el caso ayer.A última hora de ayer, se comunicó al rector que la presidenta regional no asistiría al acto. La suspensión se produjo en medio de la polémica sobre el máster que realizó Cifuentes en 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos, que ayer anunció poner en marcha unalo ocurrido.Sobre el asunto del máster , el consejero madrileño ha indicado que la presidenta ya ha aportado toda la documentación que ha considerado pertinente y "donde se demuestra y viene detallado que ella lo cursó". "No puedo aportar nada más, aparte de lo que ella haya dicho o la universidad", ha indicado.Así, ha pedido que se respeten a las instituciones y ello es "respetar" una universidad pública como es la URJC , ", la palabra de sus responsables y por supuesto respetar la institución de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que es Cristina Cifuentes"."Es una persona que no tiene absolutamente nada que tiene que ver con manchas de las que se hablan y esque lo que hace es trabajar por los madrileños. Una universidad pública tiene todo el crédito del mundo y si hay un rector, unos catedráticos y la presidenta da unos datos que refrendan su postura no hay nada más que discutir", ha subrayado.Además, ha indicado que si se aportara ese trabajo luego se dudaría su autoría o si es merecedor de un 3 o un 4. "Se trata de unque es la presidenta de todos los madrileños y se le debe el respeto a una persona con una trayectoria intachable", ha recalcado.Entre los asistentes del solemne acto, han asistido los rectores de las universidades públicas madrileñas como Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Su presencia se produce después de que ayer la universidad emitirá un comunicado informando de la apertura de una investigación para determinar lo ocurrido con el máster que cursó Cifuentes. A su salida, Ramos no ha tenido reparo en comparecer ante los medios y ha manifestado queque se vaya recabando "a la mayor brevedad posible" pero sin "precipitarse".