EnMarchaXloBásico: la marea contra el paro y la precariedad llega a Madrid el sábado

Este sábado culmina en Madrid la Marcha básica contra el paro y la precariedad que comenzó en León el pasado 10 de marzo. Empleo digno, pensiones decentes, sanidad y educación públicas y derecho a vivienda, además de una renta básica, son las reivindicaciones de esta marea que se manifiesta bajo el lemaPersonas de toda España se han unido a esta movilización durante los últimos 14 días para terminar en una gran manifestación en la capital que comenzará a lasy que recorrerá las calles hasta la Plaza de las Cortes."Ante la necesidad imperiosa de la pobreza extrema exigimos la reivindicación urgente de que se cumpla de inmediato la Carta Social Europea , para atender la pobreza inminente de a quienes no llegan las prestaciones y para que no haya pobres por decreto, ya que como se establece en este tratado ninguna prestación ni pensión, contributiva o no, puede estar por debajo del umbral de la pobreza, establecido al día de hoy en", señalan en su manifiesto.A la Marea Básica contra el Paro y la Precariedadcomo Coordinadora25S, las Marchas Dignidad 22M, Coordinadora Estatal por las Pensiones Públicas,o Coordinadora Estatal de Marea Blanca por la Sanidad Pública.