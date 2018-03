Aguirre, al portavoz de Cs: "No vamos a hablar aquí de trampas. Usted dijo en su currículum cosas que eran falsas"

info Libre

La expresidenta de la Comunidad de Madridestaba citada este martes en la Asamblea de Madrid para responder a los diputados en la comisión parlamentaria que investiga la corrupción política. En concreto, para dar explicaciones sobre la construcción y gestión de un campo de golf construido en 2007 en las instalaciones del Canal de Isabel II, que fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y del que se benefició directamente la familia de Ignacio González, según consta en el caso Lezo.Uno de los momentos más tensos tuvo lugar durante las preguntas que le formuló el portavoz adjunto de Ciudadanos en la cámara madrileña, César Zafra, al que Aguirre afeó que hubiera falseado su currículum, tal y como desvelóen 2015. El parlamentario se inventó los dos trabajos que figuraban en los currículos oficiales tanto de la Asamblea de Madrid como de la página del grupo parlamentario de Ciudadanos en esa Cámara.En ambos figuraba que fue "abogado asociado", cuando él mismo reconoció a preguntas de este periódico que "en ningún momento defendió, ni representó a nadie, ni firmó ningún documento en calidad de abogado". En el currículo de la página del grupo parlamentario se inventó además una carrera profesional en una empresa de ocio en la que en realidad colaboró en dos ocasiones puntuales sin ser remunerado económicamente.El diálogo entre ambos fue el que sigue:No vamos a hablar aquí de trampas hablando usted.¿Por qué?Porque usted dijo en su currículum cosas que según el(sic) eran falsas.¿Según?Falsas según el(sic). Y encima le echó la culpa a los servicios de la cámara.Señora Aguirre, me alegro de que la segunda vez que ha venido aquí haya hecho los deberes y haya mirado por mí.Como no lo hice la primera, se lo hago en esta.Si hablamos de trampas, que me lo diga usted me parece un poco de broma, señora Aguirre.Yo no he hecho nunca ninguna trampa. Y en 35 años usted habrá visto las hemerotecas y a mí no me han pillado en ningún encargo.Si usted creó la hemeroteca, por favor. Si usted destapó la trama Gürtel. ¿Me viene a decir a mí que yo hago trampas?No, no. Usted dijo en su currículum lo que no era. Si quiere usted gastar su tiempo en esto...Lo que yo quiero que me responda es por qué usted sí hizo trampa y continuó una obra de forma ilegal.