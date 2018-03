La madrugada del próximo domingo, 25 de marzo,y dará comienzo el horario de verano, que se extenderá hasta el último fin de semana de octubre, cuando el reloj volverá al horario de invierno.El cambio horario forma parte de la Directiva Europea 2000/84CE que afecta a todos los Estados miembro de la Unión Europea con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar por la tarde. Por tanto,y siempre se produce en las mismas fechas y horas en el conjunto de la UE, de modo que no existe la posibilidad de que un Estado miembro no aplique este cambio de hora.A lo largo de los años se han ido presentado informes y estudios por parte de la Comisión Europea y la Dirección General Europea de movilidad y transportes (DG MOVE) en 2014 que apuntan a. No obstante, la Comisión Europea asegura que el consumo de energía no es el único aspecto positivo, y también subraya otros impactos sobre sectores como el transporte, las comunicaciones, la seguridad vial, las condiciones de trabajo, los modos de vida, la salud, el turismo o el ocio.El cambio de hora se remonta a la década de los 70,, cuando algunos países decidieron adelantar el reloj para aprovechar mejor la luz natural del sol y consumir menos electricidad en iluminación. Desde 1981 se aplica como directiva que se renovaba cada cuatro años hasta la aprobación de la Novena Directiva, del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión, en enero de 2001, que establece el cambio con carácter indefinido.Fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, han señalado a Europa Press que desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) no se puede cuantificar de manera exacta el ahorro que supone el cambio horario. Sin embargo, añaden que en los últimos años se ha barajado que ese ahorro potencial podría representaren iluminación.El portal meterológico eltiempo.es añade que el primer país en implantar la medida fue Alemania en 1916 mientras en España el cambio de hora se realiza desde 1974., coincidiendo con los más industrializados excepto Japón. En África la mayor parte de países nunca ha cambiado la hora.