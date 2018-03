Protestas en Cataluña tras la detención de Puigdemont

El carrer Marina ple i encara hi ha gent a Gran Via Arribem al consolat alemany, on es faran els parlaments #llibertat #RepúblicaARA pic.twitter.com/2aQMuxRJmp — Assemblea Nacional (@assemblea) 25 de marzo de 2018

Concentraciones de los CDR

Cuatro carreteras cortadas

Miles de personascomo respuesta a la detención en Alemania del expresident de la Generalitat,. ANC y Òmnium lo hicieron frente a la sede la Comisión Europea y el consulado alemán en Barcelona, mientras que los Comitès en Defensa de la República ( CDR ) protestaron frente a la Delegación del Gobierno, informa Europa Press.Unas, según la Guardia Urbana, participaron en la marcha convocada por las entidades soberanistas. La nueva presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie en general y de Alemania en particular para que no entreguen a Puigdemont.En declaraciones a los periodistas justo antes de iniciarse la manifestación, Paluzie confió en que no extraditen a un presidente electo "paraque está falseando absolutamente todos los hechos" en torno al referéndum de octubre.En este sentido, recordó que Puigdemont se expone en España a una, "superior a la de un homicidio, de un asesinato".Por su parte, también en declaraciones antes de comenzar, el eurodiputado de ERC Jordi Solé defendió que "las extradiciones por motivos políticos, como se ve claramente en este caso,"."La persecución contra el presidente Puigdemont y el resto de exiliados no és solo una persecución en contra de ellos, sino", dijo.La movilización de los CDR, que aglutinó a un millar de personas, arrancó en la fuente de Canaletas, en la Rambla, a las 16.00 horas bajo el lemapara después desplazarse hasta la sede de la Delegación del Gobierno, en la calle Mallorca.en el cruce de las calles València y Llúria, donde se desplegó un cordón de seguridad para evitar que la movilización alcanzase la sede. Varios de los asistentes empujaron un contenedor contra los agentes y estos respondieron con golpes de porra, pero pocos minutos después se restableció la calma.Diferentes medios recogen quey que los antidisturbios cargaron y dispararon salvas para evitar que se rebasara el cordón policial. Al menossegún el Sistema d'Emergències Mèdiques de la GeneralitatLos CDR ya se movilizaron durante la mañana ante laen cuya fachada los manifestantes pintaron la palabra 'Llibertat'y convocaron a las 19.00 horas concentraciones en las delegaciones del Gobierno en Girona, Tarragona y Lleida.Además, se cortaron cuatro carreteras en Cataluña: la C-14 en Ponts (Lleida), la C-16 y la C-25 en Sallent (Barcelona), y la N-154 en Puigcerdà (Girona), según registró el Servei Català de Trànsit ( SCT ).Además, hubo una quinta protesta en la B-10 en Barcelona en ambos sentidos, pero no se llegó a cortar el tráfico pasadas las 20.15, sino que