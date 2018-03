Tras la detención del expresidente catalánel domingo en una localidad del estado alemán Schleswig-Holstein, la Justicia de esa región del norte de Alemania deberá decidir ahora si procede a la extradición del político a España como reclaman las autoridades españolas.A continuación, detallamosimplicados en el caso:Puigdemont fue conducido el domingo tras su detención en la autopista A7 en Schleswig al centro penitenciario de Neumünster, por lo que es el tribunal de primera instancia de esta localidad el encargado de dictar laPuigdemont está compareciendo ante el juez desde primera hora de la tarde.En esa audiencia se le informará de las razones de su detención y el tribunal confirmará su identidad, según ha informado una portavoz de la Fiscalía general en Schleswig. Teóricamente existe la posibilidad de que el tribunalSin embargo, esto no es lo normal, según ha indicado una portavoz de la citada Fiscalía.El segundo paso recae en la Fiscalía General que tiene la documentación del caso y que analizará si existen los requisitos para una extradición a España. Para ello Alemania debe tener en su Código Penal un delito que se correspondacontra Puigdemont, según ha explicado la portavoz.A continuación, el organismo presentará el proceso de extradición ante el Tribunal Superior regional. En el caso de que la Fiscalía llegue a la conclusión de quepara una extradición, ordenará entonces su libertad.Una vez que la Fiscalía general presente la solicitud, el OLG analizará si Puigdemont debe ser extraditado. El OLG deberáde España sobre el caso para ver si la extradición está justificada y si la entrega a las autoridades españolas es admisible legalmente.En el caso de que no hayapara una extradición, la Fiscalía General del Estado de Schleswig-Holstein será la que tenga la última palabra sobre la entrega del político catalán a España.Existe un límite máximo de 60 días para mantener detenido a Puigdemont hasta que la Justicia alemana decida su entrega a España en el caso de que el líder independentista catalánNo obstante, una portavoz de la Fiscalía ha recordado que ha habido procesos queAsimismo, ha indicado que si bien no se espera que se agote este plazo, tampoco es probable una decisión esta semana.El expresidente de la Generalitat está procesado por el Tribunal Suoremo porEn Alemania existe el delito de alta traición, que tiene similitudes con el tipo penal del Código Penal español.El artículo 81 del Código Penal alemán establece que quien actúe "con violencia o amenaza de violencia para dañar la existencia de Alemania o modificar el orden constitucional recogido en la Constitución de la República Federal de Alemania será penado con cadena perpetua o con penas de cárcel de". "En casos menos graves, las penas de prisión van desde un año hasta los diez años", agrega el texto.Asimismo, la ley alemana recoge penas para la preparación de un delito de alta traición. El artículo 83 de su Código Penal establece que "quien prepare una acción de alta traición contra el Estado será penado con de un año a diez años de cárcel y en casos menos graves con penas de cárcel desde un año hasta los cinco años". "Quien prepare una acción de alta traición contra un estado federado será sancionado con", agrega.