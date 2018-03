info Libre

Ésta es la cárcel de Neumünster, en Alemania, donde Puigdemont (@KRLS) ha pasado su primera noche https://t.co/jlG0CjLk5O pic.twitter.com/AQLBr0j6LR — Europa Press TV (@europapress_tv) 26 de marzo de 2018

@ALevySoler: "Me gustaría un frente común que llame a la normalidad, a la convivencia democrática y a la concordia de todos." en @elprogramadear pic.twitter.com/8mow7HRN1m — Partido Popular (@PPopular) 26 de marzo de 2018

Puigdemont no es un político exiliado por sus ideas. Es un ciudadano procesado por delitos de rebelión y malversación, arrestado en Alemania en virtud de una orden europea de detención y entrega, un mecanismo de cooperación judicial entre países de la UE. Lo demás es pura farsa — Javier Lambán (@JLambanM) 25 de marzo de 2018

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, que fue detenido este domingo en Alemania a las 11.19 horas tras atravesar la frontera desde Dinamarca,, según informó la policía del estado de Schleswig-Holstein, informó Europa Press. La Fiscalía del estado federado determinará este lunes si mantiene a Puigdemont en custodia policial hasta que se resuelva su entrega a España, un paso que podría demorarseSegún informó el diario alemán local Kiel Nachrichten en base a fuentes cercanas a la Justicia alemana, el expresidente sopesa la posibilidad de presentar unaen el país germano. "En el caso de que lo haga, la solicitud de asilo deberá ser analizada por la Oficina Federal de Migración (BAMF) como cualquier otra solicitud", declaró un portavoz del Ministerio de Interior regional de Schleswig-Holstein, cuya capital es Kiel. Sin embargo,. "La prosecución penal, es decir, la ejecución de una orden de detención europea prima sobre un proceso de asilo", indicó el portavoz. Sin embargo, en último término la decisión recae sobre la Fiscalía General y la BAMF.La detención motivó movilizaciones en la calle en diferentes puntos de Cataluña, en las que en algunos casos se han producido choques con las fuerzas policiales. Las protestas concluyeron conte cuenta, minuto a minuto, el futuro de Carles Puigdemont:La Fiscalía general del Estado de Schleswig (Alemania)del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, que tras pasar la noche en la cárcel de Neumünster, pasará este lunes a disposición del Tribunal de Instrucción de la localidad.El abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha asegurado que argumentará en Alemania, para que el expresident de la Generalitat no sea entregado a España, que hay "motivos fundados" que hacen "sospechar" que ésteLa europarlamentaria del, Izaskun Bilbao, espera que "no tengan que ocurrir cosas más graves" en Cataluña para que "alguien decida sentarse, dialogar y ver cuál es la solución de futuro". Además, cree que "el problema se ha internacionalizado más que nunca" y ha realizado un llamamiento aque, según ha apuntado, no existen solo en el Estado español, aunque no se quieran reconocer."Hay que ver cómo hacemos a Puigdemont presidente, no solo simbólico, sino", ha dicho Elsa Artadi. "El presidente Puigdemont es el candidato de JxCat y siempre lo ha sido", ha agregado Artadi, que ha sentenciado que "es evidente" que "siempre" será su candidato.La Fiscalía de Bruselas todavía estáque permanecen en Bélgica –Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig–, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público de la capital belga.El presidente del Parlament,, se ha reunido en la Cámara catalana con el. Lo ha hecho tras los altercados del domingo en Barcelona y otros puntos del territorio catalán derivados de la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.Laprevista para este lunes a las 10 horas se ha atrasado una hora "por la imposibilidad de algunos miembros de llegar a la hora", han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias. Desde primera hora de este lunes están reunidos en el Parlament los diputados de JxCat para abordar la detención en Alemania del expresidente y diputado Carles Puigdemont, y este grupo ha sido uno de los que ha pedido posponer la reunión de portavoces.La líder de Cs en Cataluña,, ha asegurado este lunes que la situación política catalana "es muy tensa" y ha acusado a los independentistas de alterar la convivencia."Han generado de manera irresponsable un problema entre catalanes", ha aseverado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press. Además, ha pedido a las formaciones políticas del Parlament que lideren la reconciliación para que la convivencia se traslade a la sociedad.El portavoz de ERC,, ha dicho que "hay que recuperar el espíritu del 1 y el 3 de octubre".Ésta es la cárcel de Neumünster, en Alemania, donde Puigdemont ha pasado su primera noche.muestra su solidaridad con Puigdemont: "Siempre estaremos con Cataluña"La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP,, afirma que el presidente del Parlament de Cataluña, Josep Torrent , "no está en disposición de ostentar este cargo institucional" pues en su intervención de este domingo tras conocerse la detención en Alemania del expresidente Carles Puigdemont, "claramente se posicionó del lado de los independentistas".La, ha pedido este lunes a las formaciones independentistas de Catalunya que lleguen a un acuerdo para investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat: "".Continúan las protestas por la detención de Puigdemont. Los Comités de Defensa de la República (CDR)a su paso por Alcarràs (Lleida), y en dirección Barcelona, según informa el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). Este domingo se produjeron cortes también en la AP-7 –en La Jonquera y Ulldecona–, en la A-2 o en la N-340 y la N-II, entre otras vías, con lo que se formaron colas kilométricas.El presidente del Gobierno de Aragón,, ha afirmado que el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, "no es un político exiliado por sus ideas, es un ciudadano procesado por rebelión y malversación".La portavoz de JuntsxCat,, asegura en una entrevista en Els Matins de TV3 que las relaciones con la CUP no están rotas. "Todos tenemos este sentimiento de injusticia, pero nosotros no podemos caer en lo que está buscando: la violencia".El abogado, que coordina la defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha admitido este lunes que contemplan la posibilidad de que el líder de JxCat, detenido el domingo en Alemania,: "Todas las posibilidades las contemplamos, por descontado. No podemos descartar nada".Paul Bekaert, el abogado belga de Carles Puigdemont, mostró este domingo sua su defendido argumentando que existen "numerosos argumentos" a favor de que Berlín rechace la entrega del político alemán.Laha exigido este domingo a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio del Interior "una actuación firme" contra los actos que pretenden "amedrentar" a jueces como el magistrado del Tribunal Supremo, en referencia a lasque han aparecido este domingo en una de sus residencias, en Girona. En un comunicado, la Unión Progresista de Fiscales ha rechazado "cualquier tipo de presión, coacción, amenaza o injerencia en la imprescindible labor que realizan los fiscales y jueces en Cataluña". La Comisión Permanente del(CGPJ) ha pedido al Ministerio del Interior que se tomen medidas de protección para el magistrado.