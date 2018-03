Gabilondo no descarta una moción de censura en Madrid si Cifuentes no explica su polémico máster

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo , ha afirmado este lunes que existe la posibilidad de que su partido presente una, Cristina Cifuentes, por su polémica con el máster y ha afirmado que, de ejecutarse dicha iniciativa, está "dispuesto" a ser candidato.En una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, se refería así a la posibilidad que planteó la Ejecutiva del PSOE madrileño la pasada semana ante las acusaciones de quede su máster. "Están todas las posibilidades abiertas", ha asegurado."Si finalmente hay moción de censura, sipero yo no digo en absoluto que vaya a haber una moción de censura, lo que sí digo es que es algo que debe estudiarse seriamente entre todas las posibilidades. Si no hay explicaciones convincentes hay que asumir la responsabilidad política con todas las consecuencias y eso incluye esa posibilidad", ha añadido.Para Gabilondo,centro de la polémica, para aclarar la situación porque hasta ahora, sus explicaciones le parece que "no son convincentes".Afirma que le "toca creer que sí" existe ese trabajo "mientras no se demuestre lo contrario", aunque reconoce que "parece muy difícil justificar que exista". "Lo que necesitamos es la. Si existe, que se vea", ha apostillado."Cifuentes está en una situación difícil porque esto viene a acumularse a situaciones anteriores y nosotros habíamos dicho que, ha recalcado el portavoz socialista.Gabilondo también comparecencia del rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Javier Ramos, porque, según él, es "supuestos a velar por una situación" en la que luego se ha revelado necesaria una investigación interna.En esta línea, ha afirmado que, porque el nombre tanto de la Universidad Rey Juan Carlos como del conjunto de centros de Madrid se está viendo "dañado" con el escándalo.