JuntsxCat, ERC y la CUP piden un pleno urgente para posibilitar la investidura de Puigdemont

Sintonía con la CUP

La ANC dice que investir a Puigdemont "es un clamor"

ERC: "No seremos un obstáculo para nada"

JxCat, ERC y la CUP pidieron la celebración de unpara aprobar dos propuestas de resolución conjuntas para que el pleno del Parlament se comprometa a "adoptar todas las medidas necesariasen el Parlament.Las iniciativas, recogidas por Europa Press, también piden las mismas medidas para garantizar los derechos parlamentarios del actual candidato a la investidura, Jordi Turull, y del excandidato y exdiputado Jordi Sànchez. Además, las propuestas conjuntas del bloque independentistaEn este sentido, la portavoz de JuntsxCat en el Parlament,, planteó este lunesde la Generalitat Carles Puigdemont: "Nos llaman la lista de presidente –JxCat– y es evidente que siempre será nuestro candidato", informó Europa Press.Lo explicó en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, argumentando que la detención en Alemania del expresidenteque permite hacer pensar que esta investidura, pese a los obstáculos, es posible.JxCat intentó investir a Puigdemont el 30 de enero, pero el presidente de la Cámara,, aplazó el plenario ante las advertencias que llegaban del Tribunal Constitucional; un mes más tarde, PuigdemontArtadi recordó que, cuando Puigdemont anunció su renuncia, recalcó quey que desde entonces JxCat promovió medidas para investirle como la reforma de la Ley de la Presidencia de la Generalitat para hacer investiduras a distancia.El principal escollo a la investidura de Puigdemont es que, tanto los letrados del Parlament como el Tribunal Constitucional (TC), establecieron que, y esta condición Puigdemont difícilmente la puede cumplir.Artadi defendió que hay "elementos nuevos" que permiten hacer pensar que ahora la investidura sí es posible, como por ejemplo la resolución delque el viernes instó a España a "tomar todas las medidas necesarias para garantizar que Jordi Sànchez puede ejercer sus derechos políticos".JxCat defiende que si la ONU expone que Sànchez podría haberse sometido en su día a la investidura –ahora ya no podría porque renunció al escaño–, Puigdemont también debería poder pese a su situación judicial actual.La posición de JxCat tiene el apoyo de la CUP, cuyo diputado en el Parlament Carles Riera expresó este domingo que su partido era partidario dede la Generalitat de Catalunya tras su detención en Alemania.Como síntoma de esta determinación,: los miembros el órgano rector de la Cámara podrían tener problemas con la justicia si avalan la investidura del expresidente, ya que incumplirían con una resolución del Tribunal Constitucional.El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, expuso su convencimiento de que la investidura es posible: ". ¿Hay los 68 votos que hacen falta? ¡Vamos!", expuso en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.La presidenta de la, pidió este lunes a las formaciones independentistas de Cataluña que lleguen a un acuerdo paracomo presidente de la Generalitat: "Es un clamor"."Lo que no podemos aceptar es que el presidente de Cataluña no lo elija el Parlament de Cataluña", criticó en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press junto al nuevo vicepresidente de la entidad, Josep Cruanyes.Paluzie defendió la investidura de Puigdemont porquedel 21 de diciembre y "han pasado cinco meses y a la gente no la han convencido" para que cambie de opinión.Sobre si la investidura de Puigdemont podría acabar en los tribunales y desembocar en nuevos comicios, apostó por intentarlo: "del independentismo, porque nos encontramos con la posibilidad de que se produzca la misma situación porque no se pongan de acuerdo y vayamos desde una posición de debilidad".El diputado de ERC en el Congresodel expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, pero recordó los obstáculos que existen y pidió "hablar" del asunto. "Hay que saber qué quiere hacer él y hay que hablar. Lo hemos dicho desde el minuto uno: no seremos un obstáculo para nada, pero", defendió en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press.Rufián aseguró que su partido defiende que Puigdemonty pidió que, si se busca cómo investirle, se haga con una estrategia para "trascender siglas e interpelar a otros demócratas que están en contra de la ofensiva de un Estado vengativo que persigue a demócratas".JxCat ya intentó investir a Puigdemont a finales de enero, pero ERCpidiendo que la investidura de un candidato en el Parlament no tuviera consecuencias legales para nadie –y apoyar a Puigdemont podía tenerlas–.