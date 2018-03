La consulta de Podemos para decidir cómo concurrir en las elecciones de 2019 registra una participación del 16%

Coalición y marca Podemos

Baja participación

La consulta que Podemos ha celebrado entre el miércoles y el domingo pasado para decidir si concurre a las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019 en coalición con sus aliados y con su marca visible en la papeleta —salvo excepciones—, ha contado con una participación del 16% de sus bases., informa Europa Press.En concreto, de los 473.678 inscritos con los que cuenta el partido y que estaban llamados a votar en las diferentes consultas lanzadas a nivel municipal, autonómico y estatal —para el caso de las europeas—, han participado—es decir, un 16,15%—, según ha avanzado el secretario de Organización, Pablo Echenique, en declaraciones a Europa Press.Si sólo se tienen en cuenta los llamados inscritos "activos", que el partido define como aquellos que han accedido al menos una vez en el último año a la web de participación de la formación y que ascienden a 164.020, el porcentaje de participaciónLos simpatizantes de Podemos debían responder lade si apoyan que Podemos se presente a las próximas elecciones "en coalición con las fuerzas políticas aliadas del espacio del cambio y con la palabra PODEMOS (en los idiomas que corresponda) formando parte del nombre de la candidatura".En el caso de las consultas municipales, la pregunta que se formulaba contemplaba la posibilidad de se puedan producir, aunque la norma general sea usar el nombre de Podemos, si así lo aprueban los inscritos.Estas consultas se han desarrollado, además, en tres ámbitos: se ha realizado una a nivel estatal para la candidatura de las europeas; otras 14 consultas en cada una de las autonomías donde se celebrarán comicios el año que viene —incluida Andalucía—; y por último, en todos los municipios donde Podemos tiene inscritos que, según Echenique, superan los 5.000.Los datos cosechados representan, a juicio del secretario de Organización, una, teniendo en cuenta que se trata de una consulta en la que no había ningún tipo de competición ni pugna interna, y que los resultados ya "se intuyen", según ha explicado."En este tipo de consultascomo en las que hay duda o competición. Creo que ha votado mucha gente para el tipo de consulta que estábamos haciendo. Eso es buena noticia. Significa que los territorios van a tener un mandato claro de las bases de Podemos en cada municipio y comunidad autónoma", ha asegurado en declaraciones a Europa Press.Echenique ha puesto de ejemplo de consulta de este tipo la que Podemos realizó en mayo del año pasado para que sus bases decidieran si debían seguir adelante con la presentación de unacontra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.En aquella ocasión participaron 87.674 personas de las 487.154 que estaban llamadas al voto, ——; es decir, una participación de dos puntos porcentuales más que la que ha registrado la consulta que el partido morad cerró este domingo, y de la que espera ofrecer datos a partir de este martes.La baja participación también volvió a ser laque celebró Podemos el pasado mes de diciembre para renovar las direcciones autonómicas en el País Vasco y Asturias, y la cúpula municipal de Madrid, en los que participó el 13,46%, el 19,03% y el 16% de los respectivos censos. En comparación con las primarias anteriores que se celebraron en cada uno de estos territorios, el nivel de votantes registró un descenso de 8 puntos en el caso vasco, 23 puntos en Asturias, y 7,9 en la capital española.La formación dirigida por Pablo Iglesias tiene un, no vinculado al pago de una cuota, y asociado a un número de teléfono móvil. Esto ha llevado a que el número de inscritos ronde ya los 500.000, mientras que la participación en los diferentes procesos internos no ha superado los 155.000 —la cifra récord que se registró en la Asamblea de Vistalegre II—.Por ello, la Secretaría de Organización comenzó a implementar tras el verano un nuevo sistema de validación de inscritos a través de la presentación del DNI, con un doble objetivo: mejorar la seguridad de sus votaciones para evitar posibles fraudes, y regular el número real de simpatizantes con los que cuentan. No obstante, en esta consulta todavía, ya que el partido morado está realizado el cambio de forma gradual.