El PSOE denuncia que el proyecto reduce el gasto social y Unidos Podemos lo tacha de "tomadura de pelo" a los pensionistas

"Tomadura de pelo a pensionistas"

Cs asegura que ayudan "a quien lo está pasando peor"

El PSOE votará en contra del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2018 aprobado este martes por el Gobierno porque reducen el gasto social , mantienen a España comode Europa y no contribuyen a aumentar la productividad de la economía española.Así lo ha adelantado el secretario de Política Económica y de Empleo, Manuel Escudero, en rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz recogida por Europa Press. Los socialistas van a presentar unas cuentas alternativas en forma dea los presupuestos del Gobierno y se reservan la posibilidad de negociar con el Ejecutivo en la fase de tramitación de las enmiendas parciales.Escudero ha criticado que, con una previsión de crecimiento de la economía española del 2,7 por ciento, el gasto social sólo crezca el 1,1% porque el Gobierno de Mariano Rajoy está "empeñado" en que el gasto público "se vaya reduciendo paulatinamente", lo que se traduce en elfundamentales tales como la educación, la sanidad o la dependencia.Las cuentas que ha aprobado el Consejo de Ministros van a dejar a España como, donde el veinte por ciento de la población más rica tiene "siete veces más" que el veinte por ciento más pobre, ha denunciado.Escudero ha rebatido así la afirmación del portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, que ha asegurado que la aprobación de estos presupuestos. En opinión de los socialistas, estas cuentas no redistribuyen la riqueza en el sentido de que no atajan la pobreza y consolidan los salarios bajos, especialmente entre los jóvenes.En este sentido, ha alertado de que la previsión de crecimiento de la productividad española esté, cuando debería situarse "en el corazón" del modelo económico español. "El problema que tenemos en España es que el PP ha hundido a las clases medias y trabajadoras", a las que hay que sacar de ahí y ofrecerles nuevas oportunidades, con salarios más altos y mayor inversión en innovación, ha señalado.El dirigente socialista ha calificado dela subida de las pensiones mínimas entre un 1 y un 3 por ciento anunciada por el Ejecutivo y ha subrayado que, en cualquier caso, demuestra que sí hay dinero para aumentar las pensiones. Lo que falta es "voluntad política", ha destacado tras defender la necesidad de recuperar la regla de actualizar las pensiones en función del IPC.Volver agarantizaría el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, que no quedaría al albur de decisiones excepcionales como las que ha adoptado este martes el Consejo de Ministros, ha argumentado Escudero.Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por su parte, ha tildado este martes el proyecto de presupuestos generales del Estado comoy han reclamado al PNV y a Nueva Canarias que rechacen su tramitación y eviten que puedan ser aprobados.Durante una rueda de prensa celebrada en el Congreso al mismo tiempo que el Gobierno presentaba en La Moncloa el proyecto de presupuestos generales del Estado, su portavoz, Irene Montero, ha pedido al PNVy ha exigido al PSOE "que hable seriamente con su confluencia canaria (Nueva Canarias) para que no vuelva a permitir con su voto que se aprueben los presupuestos"."Si el PSOE está a favor de revalorización de las pensiones debe hpara asegurar que con nadie que se haya presentado en unas listas del PSOE se aprueban unos presupuestos que no aseguran que las pensiones se actualizan al IPC", ha aseverado.En este sentido, la portavoz de Unidos Podemos ha asegurado que esta, ya que el rescate a las autopistas va a costar menos dinero que lo que supondría una revalorización al ritmo de la inflación y ha señalado que "de lo que debería estar preocupado el Gobierno es de cómo conseguir ese dinero".Respecto a las subidas anunciadas para pensiones mínimas y de viudedad, y la rebaja fiscal, ha reconocido que su grupo se va "a alegrar de que a una viuda le llegue cualquier mejora, por muy pequeña que sea", pero cree que "es".Por otro lado, Montero ha dicho que su grupo defenderá en el debate de totalidad su, que ya presentó hace meses con el fin de "socializar los beneficios del crecimiento" que, ha dicho, "tiene que llegar a los bolsillos de la clase trabajadora"."No sabemos en qué bolsillo se está quedando (el crecimiento económico), pero", ha subrayado, subrayando que "es necesario, posible y viable revertir los recortes" y que "la lógica presupuestaria se debería articular sobre base mínima de ingresos".Así, cree que las nuevas cuentasrealizados en los últimos años en Sanidad, Dependencia y Educación y, además, ha recordado el retraso ya acumulado en su aprobación —en caso de entrar en vigor, lo harían unos seis meses tarde— lo que, a su juicio demuestra "la incompetencia del Gobierno a la hora de gestionar las cuentas públicas".Asimismo, Ciudadanos ha asegurado este martes que el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2018 presentado este martes por el Gobierno, subrayando que las nuevas cuentas dejan "atrás años de recortes".Así lo ha manifestado su secretario de organización, José Manuel Villegas, que en una comparecencia ante los medios en el Congreso ha señalado que "se pueden hacer políticas sociales, a favor de los más desfavorecidos, pero".En este sentido, ha señalado que las cuentas de 2017, aprobadas también tras el pacto entre el Gobierno del PP y Cs, fueron las primeras desde 2008 en cumplir los. Desde entonces, ha lamentado Villegas, "ni se hacían políticas sociales, se subían los impuestos ni se cuadraban las cuentas".Frente a las críticas realizadas por el PSOE y por Unidos Podemos, se ha preguntado "si es, a sentarse a mejorar la vida de los españoles" o estar "en el no es no".En este sentido, ha señalado que las pensiones más bajas subirán hasta un 3% —este lunes al anunciar el acuerdo presupuestario Rivera cifró la subida en un 2%—, lo que supone. "Eso es política social, lo otro política de pancarta", ha apostillado.Respecto a la posible falta de apoyos para sacar las cuentas en el Congreso, ha despachado que. "Damos por descontado de que el PNV, después de cobrarse ese cuponazo que le regalaron PP y PSOE, apoyará los presupuestos. Si no es así, no le salió muy bien la negociación al señor Rajoy", ha dicho.