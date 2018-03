las medallas que se adquieran”. Así responde el Gobierno a varias preguntas del senador de Compromís Carles Mulet acerca de la compra de 12.000 medallas blancas y otras 500 rojas para condecorar a policías. El Ejecutivo señala que “sin duda, se otorgarán a quienes reúnan los requisitos establecidos por la ley”.Mulet se interesó en tres interpelaciones sobre si el Gobierno pensaba condecorar con “alguna de estas medallas al director general de la DGT”—en el foco mediático con la gestión de las nevadas del día de Reyes—, “cuántas de estas medallas serán para condecorar vírgenes, imágenes religiosas, cofradias y demás personajes mitológicos” y si el Ministerio del Interior tiene pensado condecorar a “tanta gente”, como medallas pretende adquirir.La Ley 5/1964 , de 29 de abril, que regula la concesión de medallas en la Policía señala que un civil recibirá la la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, que conlleva, si resultara “herido en acto de servicio”; por participar en “tres o más servicios” con agresión de armas aunque no resulte herido; realizar “en circunstancias de peligro para su persona, un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto valor en el funcionario”; o “una conducta que merezca especial recompensa”.Asimismo, determina que podrá recibir la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, que, si ha protagonizado “cualquier hecho que evidencia un alto sentido del patriotismo o de la lealtad con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio”; si ha “sobresalido en su empleo o cargo”; o si se ha distinguido “de cualquier modo no previsto” con las citadas consecuencias.El portavoz de Compromís en el Senado ha mostrado su sorpresa por la respuesta del Ejecutivo: “Si ya de por si es curiosa tal adquisición de medallas, con las que se, más lo es la respuesta, que asegura que aún no se ha decidido a quién se van a otorgar las medallas”.Así, Mulet ha reprochado al Gobierno y al Ministerio del Interior la condecoración de vírgenes, cristos y confradías, a su juicio,, pues no parece clara la colaboración con el Instituto Armado o la Policía, ni han resultado heridos en actos de servicio, ni han desarrollado actuaciones extraordinarias, de peligro, de colaboración o utilidad con el servicio.“El ministro roza la prevaricación ya que la ley establece textualmente quese podrán otorgar estas medallas a las personas ajenas a dichas corporaciones, cuando se hagan acreedoras a ello por su decisiva colaboración con aquellos funcionarios, practiquen actos de relevante importancia en defensa del orden, de las personas o de la propiedad, o así resulte aconsejable por otros importantes motivos. Caso que no es aplicable a las figuras religiosas, ya queque se pueda demostrar con la policía”, ha expresado Mulet.En este sentido, el senador se cuestiona si se le va a subir el sueldo un 15 o un 10 por ciento a losy la necesidad de comprar en este momento 12.500 medallas: “Las operaciones en Catalunya son la única imagen que viene a la cabeza de tan número de policías desplegados en operaciones no habituales, unos 6.000 según apuntó el Ministro: todos ellos, por lo tanto, podrían tener la medallita pero también el incremento de pensión”.