El precedente de Tarradellas

El líder del PSC,, dio marcha atrás este martes y afirmó que formar un"en el que esté todo el mundo" para sacar a Cataluña del bloqueoy reivindica, en todo caso, que la solución a la situación actual pasa por el "acercamiento", informó Europa Press."El problema político que tenemos entre manos va a requerir un acercamiento de posiciones y un esfuerzo común basado en el cumplimiento de la ley y en la recuperación de las instituciones y ahí estamos llamados todos los partidos, pero efectivamente", señaló.En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, Iceta precisaba de esta manera el planteamiento que formuló este lunes, cuando defendió que la situación excepcional en Cataluña requeriría quizás la formación de un gobierno de concentración que diera salida a la crisis.Esta idea fuecomo la vicesecretaria general,; quien incidió en que los socialistas no van a pactar con los independentistas en ningún caso; o el secretario de Política Económica y Empleo,; quien describe la idea de Iceta como "un deseo" que "no es posible".El PSC reconoce la imposibilidad y la existencia de una mayoría independentista que quiere conformar gobierno, pero incide en que, en todo caso, "conviene ir dejando la reflexión de presente y futuro de la".Recuerda además queen Cataluña porque ya bajo presidencia de Josep Tarradellas hubo "un breve periodo" de "un gobierno de unidad" en el que "estaban todos los partidos"."La situación realmente es muy excepcional y todo el mundo debería convencerse de que. Tal como veo las cosas a día de hoy, no lo veo posible, pero necesario y deseable sí", añadió.En cuanto al pleno previsto en Cataluña para este miércoles en el que se van a discutir propuestas de resolución planteadas por los distintos grupos del Parlament, Iceta, ni del expresident cesado Carles Puigdemont ni de ningún otro candidato: "De hoy para mañana, no"."Para que haya un debate de investidura primerodel Parlament con los grupos parlamentarios y que haya un candidato y se convoque un pleno. Ese no es el pleno de mañana", zanjó.