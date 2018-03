info Libre

11.53.

11.49.

11.47.

11.41.

11.38.

11.33.

11.30.

11.29.

11.20.

11.19.

"Dejen de decir mentiras: si el señor Puigdemont está en una cárcel de Alemania es por intentar provocar la ruptura de Catalunya con el resto de España" @Albiol_XG en el #Parlament — PP Català (@PPCatalunya) 28 de marzo de 2018

11.10.

11.15.

11.09.

11.07.

▶️ "Agafem el bo i millor i fem govern: un govern ampli, transversal, per sortir del bloqueig. Amb personalitats independents de referència per la societat catalana, que representessin les sensibilitats democràtiques més diverses”.@XavierDomenechs #Parlament pic.twitter.com/aJc28fHh7i — Catalunya En Comú Podem (@CatEnComu_Podem) 28 de marzo de 2018

11.04.

10.58.

10.55.

.@InesArrimadas "Ustedes pretenden decidir en el #Parlament quién tiene que salir de la cárcel. Qué es lo siguiente, ¿decidir quién debe entrar en la cárcel?" pic.twitter.com/o8VUGflOVH — Ciutadans (@CiutadansCs) 28 de marzo de 2018

10.49.

10.50.

10.44.

"Avui aquest parlament fa una passa que no hagués estat necessària si l’Estat Espanyol no hagués segrestat la democràcia a Catalunya, conculcant els drets civils i polítics dels diputats i diputades independentistes" @carlesral al ple del @parlamentcat #NiUnaMés pic.twitter.com/SR5fX6jJHa — CUP Països Catalans (@cupnacional) 28 de marzo de 2018

10.41.

10.39.

10.32.

10.31.

.@anna_caula: "Dissabte ovacionàvem al #Parlament, els grups que vam tenir dignitat i humanitat, els que pateixen: famílies, amics, sense oblidar als que els han precedit o són a l’exili. Una mostra d’humanitat" #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/kmxDkyK7Xs — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 28 de marzo de 2018

10.32.





10.30.

10.25.

▶️ @GemmaGeis presenta la proposta de resolució sobre l'alliberament dels diputats processats i la garantia dels seus drets polítics, i sobre el compliment de les mesures cautelars acordades pel Comitè de Drets Humans de l'ONU per a garantir els drets polítics de @jordialapreso pic.twitter.com/qfScmgVsSv — Junts per Catalunya (@JuntsXCat) 28 de marzo de 2018

10.21.

10.19.

10.07.

10.01.

@miqueliceta a @elsmatins: En aquesta resolució proposem recuperar consensos bàsics: el respecte a la llei, a les institucions, la necessitat de recuperar un govern de Catalunya i el control de les institucions i engegar un procés d'enfortiment de l'autogovern. #Matins28mTV3 pic.twitter.com/zYasKFF3eH — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 28 de marzo de 2018

10.01.

09.46.

08.51.

CAMINEM | pel pacte nacional pels drets civils i polítics. Una resposta col·lectiva a la repressió i la retallada de drets. pic.twitter.com/O6TG27BZ4k — CUP Països Catalans (@cupnacional) 28 de marzo de 2018

08.09.

El Parlament de Cataluña aprobará este miércolesen la que se reivindica el derecho de(JxCat) a ser investidos presidentes de la Generalitat pese a su situación actual –los tres están en la cárcel–. Con los documentos que se aprobarán, la Cámara se comprometerá "a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar", incluyendo poderse someter en el futuro a un debate de investidura.Los tres grupos independentistas presentaron estas resoluciones y forzaron la celebración del pleno tras la detención de Puigdemont en Alemania y para alertar de laque se vive en el Parlament porque no puede investir al candidato que estima oportuno. La resolución saldrá adelante sin dificultades, ya que JxCat, ERC y la CUP suman los 68 votos exactos que se necesitan, pero no servirá para desencallar la legislatura en Cataluña ya que las propuestas de resoluciónHasta ahora la Cámara ha intentado investir a los tres sin ningún resultado: los debates de Puigdemont y Sànchez se retiraron ante los obstáculos judiciales, mientras que el de Turull solo se pudo celebrar la primera sesión, ya que en la segunda ya estaba de nuevo en la cárcel.te cuenta, minuto a minuto, el pleno de este miércoles:El portavoz del sindicato de los Mossos d'Esquadra, Óscar Marín, ha afirmado este miércoles quey el corte de calles y carreteras que se vienen sucediendo en Cataluña tras la detención en Alemania del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.La exconselleraen una comisaría de Edimburgo.Habla ahora, diputado del PPC.Arrimadas: "Está incumpliendo de manera flagrante unas condiciones que son".Ahora comienza el debate del resto de las proposiciones de resolución. Empieza la depor usar su cargo de "manera tendenciosa". Arrimadas: "Torrent debe dimitir. Necesitamos un presidente neutral".La segunda propuesta de resolución presentada conjuntamente por las fuerzas independentistas sobre elLos tres puntos de la propuesta de Junts per Catalunya, ERC y la CUP han sidoComienza la votación de la propuesta de resolución sobre la que se reivindica el derecho de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi TurullAlbiol: "Si Puigdemont esta en una cárcel en Alemania es por pretender dar unque es de derecho".Es el turno del líder del PP catalán,. "Este pleno es un error porque no aportará ninguna solución y solo enquistará más el problema".Domènech: "Mientras no salgamos del 155 y no formemos gobierno,". Domènech ha propuesto formar un Govern de personas independientes que no tengan vinculación con partidos políticos para acabar con el bloqueo institucional, la aplicación del 155 y recuperar el autogobierno de Cataluña.El exconsejero(PDeCAT) ha apostado este miércoles por que el soberanismo se acerque al PSC y a los 'comuns', y trabaje para crear cuanto antes un Gobierno "de concentración".El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha explicado este miércoles que su cliente se considera un preso político, defiende que no ha cometido delitos de rebelión y malversación, y tiene asumido queTurno ahora de, portavoz de Catalunya En Comú Podem. "¿Puigdemont? Y después, ¿Qué?"Pedret, sobre la petición de liberación de los presos: "Nosotrospara decirle qué tiene que hacer".Comienza a hablar, diputado del PSC. "Estamos de acuerdo en respetar el acuerdo internacional de derechos políticos, pero" de la ONU. Su grupo ha presentado una propuesta de resolución en la que defiende el diálogo político como mecanismo para abordar el conflicto en Cataluña.Arrimadas: "". "Suerte que no vivimos en esa República con la que sueñas y que no llegará. Será una República, pero lo que no sería nunca es democrática".Es el turno de la líder de Ciudadanos,. "Salgan de la burbuja del procés. Fuera, nadie piensa que España es un país dictatorial".Riera: ", también de los electos independentistas, de los cuales pedimos su liberación".Comienza el discurso de, diputado de la CUP. "El Estado utiliza a los tribunales para ejercer su".Caula: "de Cataluña, no los tribunales".Junqueras, Romeva, Sànchez, Rull y Turullen los portavoces de sus grupos.La Mesa del Parlament, y se ha ratificado en tramitar la resolución de JxCat, ERC y la CUP que reivindica el derecho a ser investidos de Carles Puigdemont, Jordi Turull y Jordi Sànchez (JxCat).Es el turno ahora de la diputada de ERC. "Todo aquel que lleve la contraria al Gobierno español está en peligro. Quien no defienda sus ideas es enemigo. Nadie está seguro en este Estado". "Estamos en una situación de", asegura.La Mesa del Parlament ha aplazado su decisión sobre si acepta que Carles Puigdemont (JxCat) delegue su voto en otro diputado y por elloen el pleno de este miércoles.Gemma Geis: "Desde JxCat queremos decir que. Lucharemos con toda nuestra fuerza por los derechos de los candidatos que el club del 155 no quiere".Geiscomo candidatos a la Presidencia de la Generalitat. Argumenta que se han vulnerado los derechos políticos de estas personas.La, de JxCat, recuerda a los "presos políticos" y exige su "liberación inmediata" y "su acercamiento a Cataluña". "El Gobierno español intenta conseguir que los votos se conviertan en papel mojado", critica.en el Parlament. El presidente de la Cámara, Roger Torrent, lee el orden del día.Iceta, además, ha anunciado que el grupo parlamentario del PSC-Unitsen la que se reclama la dimisión del presidente de la Cámara, Roger Torrent, por ejercer su cargo "de manera tendenciosa".El primer secretario del PSC,, ha asegurado en una entrevista en TV3 que "un presidente del Parlament debería ser más cuidadoso con sus palabras e iniciativas".JxCat ha pedido este miércoles que el expresidente de la Generalitat y diputado del grupo, Carles Puigdemont, puedaen el pleno que empezará en unos minutos, y Cs ha pedido un informe jurídico de los letrados por considerar que existen dudas de que pueda hacerlo.El, que alberga el Palau del Parlament, se encuentraeste miércoles por la mañana coincidiendo con el pleno que se celebra a partir de las 10.00 horas en la Cámara catalana. La CUP ha denunciado lo que consideran un "blindaje sistemático del Parlament".Lapide "una respuesta colectiva a la represión y al recorte de derechos".El abogado de la exconsellera de la Generalitat, Aamer Anwar, explicó ayer que estaban ultimando la estrategia parapara evitar la extradición que reclama el Tribunal Supremo por un delito de rebelión. Además, ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo en Internet para lograr de forma "urgente"