El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana,, ha asegurado este miércoles que pedirán explicaciones al PSPV y Compromís tras conocer la investigación judicial sobre una presunta financiación ilegal del PSPV y el Bloc durante la campaña electoral de 2007, y ha señalado que, de confirmarse "pone en riesgo la legitimidad de determinados partidos" a la hora de mantener el discurso del Botànic y "En declaraciones a los medios, Estañ ha resaltado que "un aspecto básico del Botànic, que consiguió comenzar una época de cambio en la Comunitat Valenciana, tenía que ver con la regeneración democrática, con no repetir y" y, por tanto, van a estar "exigiendo explicaciones para dar algo de luz sobre las informaciones" aparecidas en prensa.Preguntado sobre el ámbito en el que pedirán esas explicaciones, ha indicado que, por una parte, se pueden pedir en sede judicial y están "y por otra, en sede parlamentaria, además de la comisión de seguimiento del propio pacto del Botànic. Según ha dicho, aún es pronto para decir si pedirán personarse en la causa y ha incidido que esas son las dos esferas en las que pueden trabajar.La vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís,, ha señalado este miércoles que no ve que tenga relación con Compromís la investigación judicial sobre una presunta financiación ilegal del Bloc durante la campaña electoral de 2007, ya que "la coalición Compromís se fundó muchos años después de este periodo".La coportavoz de Compromís se ha remitido al contenido del comunicado que ha enviado el Bloc, y ha asegurado que no tiene nada más que añadir a lo que dice escrito. "Estamos eny, por tanto, es el comunicado que se ha enviado y no tengo nada más que añadir", ha insistido.En ese comunicado, el Bloc, partido mayoritario en Compromís, ha manifestado que confía "en" del partido y en que se demuestre que es "falso" la información sobre una presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007. Preguntada si estas investigaciones pueden afectar a Compromís en las próximas elecciones, Oltra entiende que la coalición Compromís no tiene que ver con eso, "ya que se fundó muchos años después de este periodo del que se está hablando y, por tanto, no veo que tenga relación".El presidente del Bloc,, ha mostrado su "ante la información y ha manifestado que en el partidoporque no tienen "nada que esconder". "Nunca nuestra financiación como partido ha estado fuera de los ámbitos de la legalidad y toda es pública, transparente y correcta", ha asegurado.En declaraciones a los medios en Les Corts, el actual presidente del Parlamento valenciano ha señalado que no han recibido "ninguna reclamación de ningún centro oficial sobre la financiación del Bloc" y ha asegurado que si se les pide información la pondrán a disposición de quien la reclame. Ha incidido en que la información sobre las campañas "es pública" y ha reiterado que se ha hecho "un trabajo ejemplar en la administración interna y la financiación de las múltiples campañas electorales" de la formación nacionalista.El vicesecretario general del PSPV,, ha afirmado que están "preocupados", tras conocer la investigación judicial porque "esas cosas no son plato de buen gusto" y crearán una pequeña comisión para recopilar toda la documentación de ese año para ponerla a disposición del juzgado si así se lo requiere.No obstante, ha resaltado que "es un tema que no tiene nada que ver ni con el pacto del Botànic ni con las elecciones de 2015, es un tema del año 2007 en que el PSPV perdió las elecciones". Según ha dicho, es una cuestión que "va a durar muchos días" y se hablará "con toda tranquilidad" porque "hay que cerrar determinadas etapas y la vamos a cerrar con toda la transparencia y la información".Preguntado sobre si existe preocupación en el partido, ha señalado: "Cuando a alguien le dicen que alguien que conoce y forma parte de su partido puedemuy grave, claro que estamos preocupados, esas cosas no son plato de buen gusto, pero lo que hay que seguir es trabajando para que se normalice, y cuando el juzgado nos llame cuando acabe la investigación poder aclarar todas las cuestiones que podamos aclarar".El secretario de Organización del PSOE,ha asegurado por su parte que ni la Dirección Federal del partido ni la del PSPV "sabían nada" de la presunta financiación ilegal del PSPV en la campaña para las elecciones autonómicas de 2007. Ábalos ha celebrado que "de modo prudente" el PSPV haya abierto un expediente informativo y ha dicho que la formación está a la espera de recabar información porque "no sabe nada". Ábalos, que procede de la Federación Valenciana del PSOE, ha insistido en quede esta información y ha añadido que "tampoco tenía por qué tenerla" ya que en aquella época no asumía "responsabilidades en ese nivel".