Podemos quiere reprobar a Montserrat por no cumplir el Pacto de violencia machista: "Juega con la vida de las españolas"

Exigimos la dimisión de la ministra Dolors Montserrat por la indefensión a la que tiene sometidas a las mujeres víctimas de violencia de género, a las personas en situación de dependencia, y por jugar con la vida de las españolas y los españoles.@Irene_Montero_ #RdpPodemos pic.twitter.com/86r9FVxUVm — PODEMOS (@ahorapodemos) March 28, 2018

44 millones sin ejecutar en dependencia

Sería la quinta ministra reprobada

Unidos Podemos ha registrado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley por la que pide la reprobación de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, por"Está jugando con la vida de los españoles", ha denunciado la portavoz morada en la Cámara Baja, Irene Montero.Cuando se cumplen seis meses desde la aprobación de este acuerdo, Unidos Podemos denuncia la "irresponsabilidad" de la ministra y del Gobierno "" de las que se incluían en el documento y que el Ejecutivo "se había comprometido a implementar" en este periodo.En este sentido, Montero ha señalado que ya se podría haber modificado la Ley de Igualdad para cambiar los procedimientos de acreditación de las víctimas, así como la, para que aquellas mujeres que han sufrido este tipo de delitos "puedan solicitar las ayudas a las que tienen derecho".La diputada de Podemos también ha criticado que no se haya devuelto las competencias en materia de violencia machista a los ayuntamientos. Una medida que también se incluye en el Pacto y que la formación morada registró hace meses en el Congreso, en forma de proposición no de ley, y que espera, según ha señalado Montero."Nosotras ya hemos redactado una proposición de ley sobre esta materia en el periodo de seis meses, lo que deja a la vista de queel Gobierno podría haberlo aprobado ya y haberlo ejecutado", ha apuntado Montero, en rueda de prensa en el Congreso.Unidos Podemos critica, también, que aún no exista "un calendario, ni presupuestos" para el Pacto. "Es escandaloso que los", ha apuntado.Pero, además, Montero ha señalado que los servicios sociales y la Dependencia en España, también competencias de Montserrat, están pasando por una situación de "gravedad", mientras el Ejecutivo ha dejado sin ejecutar 44 millones de la partida presupuestada para la atención a la Dependencia en 2017 . "No lo entendemos", ha apuntado la diputada, quien ha señalado que, actualmente, hay "para acceder al derecho que se les ha reconocido" y, por tanto, "deberían acceder a una ayuda".Montero destaca, en este sentido, la brecha de género provocada por esta actitud del Gobierno porque, según ha recordado, cuando no hay ayuda del Estado,de estas personas dependientesDel mismo modo, ha denunciado el fichaje, por parte de Sanidad, de Carolina González-Criado , la subdirectora general de Farmacia de Alberto Núñez Feijóo, a la que el juez y la Fiscalía le imputan unpor los retrasos en los tratamientos de la hepatitis C que causaron la muerte a seis pacientes."Creemos que son motivos suficientes", ha declarado la dirigente morada, quien espera el apoyo de las fuerzas políticas para sumar ade este Gobierno. "Sabemos que la norma en el PP es que uno no se mueve del escaño ni con agua caliente, así que queremos sumar una ministra más al gabinete de reprobación de Rajoy", ha señalado.Esta legislatura, el Pleno del Congreso: los titulares de Interior, Juan Ignacio Zoido; de Justicia, Rafael Catalá; de Hacienda, Cristóbal Montoro; y de Exteriores, Alfonso Dastis, en su caso en dos ocasiones.