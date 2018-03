Un investigador externo participará en la investigación de la URJC sobre el máster de Cifuentes

Defensa de la CRUE

Cifuentes sigue en Sol

CRUE Universidades Españolas aceptó la solicitud del rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, y designará a unen relación con lo ocurrido con las calificaciones del máster que cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid,, en 2011, informó Europa Press.Así lo dio a conocer este miércoles CRUE Universidades Españolas, que precisó quepara desempeñar la citada labor de observación.En este sentido, el presidente de CRUE Universidades Españolas, Roberto Fernández, puso en valor el paso dado por la universidad, "uno más entre losque está dando el rector de la Universidad Rey Juan Carlos para clarificar los hechos".Ramos solicitó al presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas un observador externo con el objetivo de "en el proceso abierto relacionado con el Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico", en referencia a los citados estudios cursados por la dirigente madrileña.En la misiva, fechada este miércoles, 28 de marzo, el rector recuerda que el pasado miércoles 21 de marzo, ordenó a la jefe de Inspección de Servicios iniciar un procedimiento de información reservada en relación con este máster "con el fin deque pudieran derivarse".En función de esto y, "dada la repercusión social" del caso en cuestión y con el "objetivo de promover al máximo la transparencia" en el proceso, le pide, si lo considera "oportuno", que designe un jefe o jefa de Inspección de Servicios de una de las universidades que forman parte de la CRUE "para que actúe como observador externo".Hace esta solicitud, según recoge, al amparo del Reglamento del Régimen Interno del Grupo de Trabajo de Inspección de Servicios, donde se recoge como objetivos de dicho grupo "entre las distintas Inspecciones de Servicios Existentes en las Universidades y promover que la rendición de cuentas sea implantada en la cultura del sistema universitario español en cumplimiento del".El rector concluye su misiva señalando que pide este observador porque quiere "" su "firme compromiso y el de la comunidad universitaria que conforma la URJC de". La misiva fue entregada en el registro general este mismo miércoles.Por su parte, el presidente de la CRUE y también rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández, defendió la "transparencia" de la URJC en este tema aunque admitió que "" a la hora de salir a dar explicaciones públicamente sobre el supuesto error en la transcripción de las calificaciones."Es una opinión de alguien que no está viendo los toros desde el redondel, peroun poquito más", explicó Fernández en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.Pese a ello, el presidente de la CRUE, que aseguró haber estado en contacto con el rector de la URJC, Javier Ramos, se mostró convencido de que la institución madrileña llegará "" para esclarecer lo ocurrido, porque "el buen nombre de su universidad está por encima de cualquier cosa".Fernández añadió que si en la investigación abierta se "detecta alguna supuesta irregularidad el rector la hará pública y". "Está haciendo lo que cree que debería hacer y lo que haría yo si fuese en mi universidad", insistió.Mientras tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid lleva los dos últimos días acudiendo a la Real Casa de Correos para continuar trabajando, pese a que. De hecho, ayer colgaba en Instagram una imagen en la que se podía ver un café con su nombre encima de la mesa de su despacho."Pausa en el trabajo y café. Creo que Tintín también quiere uno", señalaba junto a la imagen donde se podía ver una pequeña escultura de este personaje del que Cifuentes es fan, como explicó en muchas ocasiones.Fuentes del Gobierno regional aclararon a Europa Press que no se ha celebrado estos días la habitual reunión del Consejo de Gobierno porque son días queLa última vez que se vio a Cifuentes públicamente fue el pasado lunes , cuando el PP de Madrid celebró, primero, el comité de dirección y luego el comité ejecutivo autonómico, que fue retransmitido en abierto y los medios pudieron seguirloPor su parte, la última información publicada por eldiario.es sobre la polémica del máster afecta al día en que Cifuentes hizo la lectura de su Trabajo de Fin de Máster (TFM). Según publica el periódico, ese día, el 2 de julio, el departamento de su másterA este respecto, las mismas fuentes explicaron que Aranjuez se encuentra dentro de la Comunidad de Madrid, a una distancia que se puede recorrer en el mismo día y que Cifuentescuando el acto inaugural fue por la mañana, a primera hora, por lo que entienden que el horario no es incompatible.