El abogado alemán de Puigdemont recurrirá al Tribunal Constitucional Federal si no es puesto en libertad inmediatamente

Exhorto a Merkel

Su abogado español: la extradición puede ser denegada

El abogado Wolfgang Schomburg, queen Alemania, ha anunciado quesi el Tribunal Superior del estado de Schleswig-Holstein no pone en libertad a su cliente de manera inmediata, informa Europa Press.Así lo ha señalado en declaraciones al diario alemán Süddeutsche Zeitung el prestigioso abogado Wolfgang Schomburg, considerado un experto en derecho penal internacional y que, entre otros, ejerció en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.El letrado ha reclamado a la justicia alemana quedictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra Puigdemont ya que, según él, es "imprecisa" y "superficial", además de carecer de base legal.En concreto, el prestigioso abogado ha defendido quey la de corrupción, "aventurada".En esta línea, ha exhortado al Gobierno de Angela Merkel apor motivos políticos como, según él, implicaría el caso del expresidente catalán.Dada la relevancia del caso, ha defendido que la autorización de la extradición, Katarina Barley.En el caso de que el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein no acuerde directamente la puesta en libertad de Puigdemont, ha advertido,con sede en Karlsruhe.El abogado Jaume Alonso-Cuevillas, que coordina la defensa del expresidente de la Generalitat, cree que existen "elementos muy sólidos" para"."Hay elementos muy sólidos para pensar que puede ser denegada" la extradición, ha subrayado, y ha explicado que la juez alemana que atendió a Puigdemontdebido a la Semana Santa.En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha considerado queque acompañaba en Alemania al líder de JxCat fue "un show", y ha negado que haya cometido ningún delito.El abogado ha defendido que Josep Lluís Alay, que fue puesto en libertad posteriormente , es un historiador experto en relaciones internacionales que "hacía un poco de asistente" a Puigdemont, lo que no es ilegal, y ha relatado que la Policía Nacional le había puesto un localizador en el coche."Formalmente no nos han dicho de qué se lo acusa. Tampoco nos han dicho si tiene que pasar a disposición judicial", ha criticado el letrado, que ha rechazado que se pueda tratar de un presunto caso de encubrimiento alpara acudir ante el juez y dar así cumplimiento a la euroorden emitida por el Tribunal Supremo, ha asegurado.