Suspenden la Barcelona World Race ante las dificultades para encontrar patrocinio por la "falta de estabilidad política"

Los independentistas culpan a Colau

La Fundación Navegación Oceánica Barcelona (Fnob) ha comunicado queque tenía prevista su salida el 12 de enero del año que viene, ante las dificultades para encontrar patrocinio por la ha informado en un comunicado este jueves recogido por Europa Press.Así se decidió en la reunión mantenida el pasado 22 de marzo en la reunión del patronato de la fundación, integrado por el Ayuntamiento de Barcelona, el Puerto de Barcelona, la Cámara de Comercio de Barcelona y Fira de Barcelona."Una serie de circunstancias desfavorables han propiciado que", indica la Fnob, entre las que cita que la consideración de la regata como evento de excepcional interés público en los presupuestos generales del Estado, solicitada en 2015,a 2016 y la convocatoria de elecciones de diciembre de 2015, que al tenerse que repetir en junio de 2016 por no alcanzar mayoría no ha podido hacerse efectiva hasta abril de 2017.Aun así, la necesaria constitución de la Comisión Interadministrativa que define los planes y programas que articulan el patrocinio de la regata no se podrá celebrar hasta abril: "Estas circunstanciasen el periodo normal según la planificación habitual de comercialización de la regata, retrasando en más de dos años el proceso previsto en el Plan Director"."Por otra parte,que vive nuestro país en este último año ha dificultado aún más esta comercialización", ha ahondado la Fnob.Sin embargo, la Fundación destaca que, que será la cuarta y se celebrará en 2022-2023.La concejal del PDeCAT en Barcelona Maite Fandos sostuvo que Ada Colau , informó este jueves en un comunicado.Fandos también achacó la suspensión a la "fobia" del Gobierno central de Mariano Rajoy hacia cualquier iniciativa de renombre internacional que provenga de Cataluña.Criticó que el Gobierno municipal, y recordó que los próximos eventos que acogerá la ciudad son de la "época" del exalcalde de CiU Xavier Trias.Por su parte, el presidente de ERC en Barcelona, Alfred Bosch, sostuvo que la suspensión de la Barcelona World Race se debe a ladel Gobierno municipal de la alcaldesa, ha informado este jueves en un comunicado."Se está acabando con los proyectos y eventos que nos proyectan al mundo. Se ha hecho otro paso atrás en la desaparición de los eventos internacionales en la ciudad", criticó el líder republicano.Bosch también pidió, y lamentó que se realicen campañas para promocionar Barcelona pero que, a la vez, se suspendan eventos que son campañas que dan la vuelta al mundo.