Que tothom ho tingui clar: no claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes ni davant de l'arbitrarietat dels qui estan disposats a pagar el preu d'abandonar l'estat de dret i la justícia per "la unitat de la pàtria". pic.twitter.com/X9Q7kXHuxg — Carles Puigdemont (@KRLS) 31 de marzo de 2018

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont declaró este sábado que no se retirará: "ante la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas".El diputado de JxCat lo dijo en un tuit recogido por Europa Press mientras(Alemania), en el que también afirmó que no renunciará ante "la arbitrariedad de los que están dispuestos a pagar el precio depor la unidad de la patria".La Policía alemana detuvo el pasado domingo a Puigdemont en el norte de Alemania en respuesta a una orden de captura europea activada por el Tribunal Supremo (TS) español y las autoridades alemanas, aunque la decisión no se espera como pronto hasta la semana que viene.