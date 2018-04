Podemos negocia con IU el calendario de alianzas de 2019 y delegará en los territorios la fórmula para hacer las listas

Marcar los pasos a seguir

Primarias conjuntas en Ahora Madrid

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique , explicó que el acuerdo que está negociacióna nivel estatal para concurrir juntos en las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019 consistirá en un "calendario" y unas "pautas" para que los territorios puedan encauzar después sus trabajos para, pero no entrará a definir un método concreto para confeccionar las listas ni la marca electoral.Así lo aseguró en una entrevista concedida a Europa Press el responsable de Organización de Podemos, quien se está encargando de negociar con sus homólogos de IU y Equo una; un acuerdo que, según Echenique, debe asegurar que la última palabra la tengan los territorios."Estamos trabajando con Equo e Izquierda Unida en pautar el proceso, básicamente porque la decisión final se tiene que tomar en los territorios. Desde las direcciones estatales lo que tenemos que hacer es ayudar a que esosse lleven a cabo de una manera pautada que no esté desordenando el proceso de confluencia, pero poco más", explicó.Según Echenique, desde las direcciones estatales no le pueden decir a los territorios "a qué conclusiones tienen que llegar". "Sí podemos decir cuáles son. En eso estamos trabajando con Equo e Izquierda Unida para pronto poder plantear un calendario y un proceso pautado para que puedan tomar las decisiones", ahondó.De este modo, Echenique rebajó el alcance del acuerdo-marco que IU instó a Podemos a cerrar antes de Semana Santa , y en el que la organización de izquierdaspara la coalición electoral a nivel estatal que luego pudiera adaptarse en cada caso, y un método concreto para configurar todas las listas.En concreto, IU defiende la, con independencia de que cada uno de los socios realice por su cuenta sus propias votaciones con anterioridad. Esta fórmula permite que el orden definitivo de las listas dependa del voto de los simpatizantes, y no de un acuerdo entre los diferentes actores.El objetivo de la coalición de izquierdas liderada por Alberto Garzón erapara generalizarlo en todos los casos en los que se vayan a construir candidaturas de confluencia.No obstante, Echenique explicó en entrevista con Europa Press, que serán los territorios los encargados de definir este sistema, partiendo de la base, eso sí, de que. "Lo que nosotros tenemos que hacer es pautar cómo se decide eso, cómo se decide en los territorios cómo se hacen las papeletas", señaló.Así, ratificó queya que, por ejemplo, hay lugares en los que "tendrá sentido primarias conjuntas", como es el caso de Ahora Madrid, y otros en los que no. "Ahora Madrid tiene tradición de primarias conjuntas", afirmó el responsable de Organización de Podemos.En cuanto al nombre que deberán llevar las candidaturas, Echenique aseguró que esta cuestión no será un problema en las negociaciones. "Es evidente que no es lo fundamental en todo esto. Creo que el nombre para lo que sirve esy la gente sepa que está votando", aseguró."La proliferación de nombres en 2015 llevó a que mucha gente llegara a los colegios electorales y tuviera que preguntar. Por eso hay que intentar evitarlo, porque despista. Pero no es lo importante en la candidatura", señaló.Lo importante, a su juicio, esy en eso, según Echenique, se van a poner de acuerdo con sus aliados. "Todas las fuerzas entendemos la unidad como condición indispensable para poder vencer. Esto es importante, es la clave", apostilló.En todo caso, el dirigente morado aseguró que todavíaen el que está trabajando con IU y Equo a nivel estatal, ya que "la complejidad es muy alta". "Estamos en una fase de debate y aportación de ideas y no hemos querido cerrar nada. Nos estamos intercambiando documentos", explicó.