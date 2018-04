El Estado se quedará con los 60.000 euros de fianza de Rovira pagados por ANC y Ómnium si continúa huida

La fianza se hace efectiva

Losdepositados en el Tribunal Supremo por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural que evitaron que la secretaria e ERCentrara en prisión a finales del pasado mes de febrero, tras declarar ante el instructor del caso del procés, Pablo Llarena, seránsi estas asociaciones que actuaron como fiadoras, que huyó a Suiza, informó Europa Press.Así se señala en una diligencia de ordenación dictada por la letrada de la administración de justicia del juzgado de Llarena que fue dada a conocer este lunes y que, que fue quien entregó el dinero, para que ponga a disposición de la Justicia a su fiada.El plazo para la entrega de Rovira, lo que posibilitaría la devolución de los 60.000 euros a Padrós,, pues aún no se agotaron los diez días señalados en la resolución, según afirmaron fuentes jurídicas.La decisión se adopta en cumplimiento de los artículos 534 y 535 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que en el caso de incomparecencia de un investigado con fianza ante la justicia el secretario judicial –actual letrado de la administración de Justicia– debe señalar al fiador de los bienes prestados en fianza para que. De no hacerlo, como parece ser el caso, se procederá a hacer efectiva la fianza, declarándose adjudicada al Estado.En cumplimiento de esta norma la secretaria del juzgado de Llarena dictó una diligencia de ordenación a comienzos de la semana pasada tras constatar que Rovira no se había presentado en el Supremo pasado 23 de marzo, día en la que había sido citada para comunicarle sujunto con otra veintena de implicados en este procedimiento.En esa misma resolución se apercibe a Padrós de que, de no presentar a Rovira en el plazo estipulado el Estadocomo fianza.Rovira hizo a efectivo a finales del pasado febrero el pago de la fianza de 60.000 euros que le impuso el magistrado, instructor de la causa por el procés que culminó con la declaración unilateral de independencia de Cataluña,. Lo hizo con dinero prestado por ANC y Ómnium, dentro del plazo que le dio el juez tras su declaración el pasado 19 de febrero como investigada en esta causa, por lo que son éstos fiadores los que deben cargar con la ejecución de esta fianza tras su huida a Suiza.