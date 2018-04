El máster de Cifuentes: Podemos pide su dimisión y Ciudadanos afirma que "cada día aumentan las sospechas"

La CRUE designará este martes al observador externo encargado de la investigación

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid,, subrayó este lunes que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, tiene cada vez más difícil "refutar" las informaciones sobre la presunta falsificación de las notas de su máster yAdemás, subrayó que si las explicaciones que Cifuentes debe dar en el Pleno de la Asamblea no son convincentes, los grupos de la oposición (Podemos, PSOE y Ciudadanos) deberán valorar "alternativas" en el marco del Estatuto de Autonomía, como puede serNo obstante, señaló que los grupos de la oposición debenpara "no dar un paso en falso", sobre todo al tener en cuenta que resta un año para las elecciones autonómicas. Sin embargo, Ruiz-Huerta remarcó que para Podemos "nunca va a ser una buena noticia" que el PP esté al frente del Gobierno regional.Además, comentó que según aparecen más informaciones, como la publicada por eldiario.es que apunta a que se matriculó en el Máster de Derecho Autonómico que ofertaba la Universidad Rey Juan Carlos, es "más difícil" para la presidenta regional "explicarse". Por ello, desearía que fuera a la Asamblea de Madrid con "pruebas contundentes" pues prefiere que no haya una presidenta regional "que no es una presunta delincuente", aunque cree que cada vez hay más datos "difíciles de refutar"."El problema es que", apostilló la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, para quien Cifuentes debería aportar los correos electrónicos con su tutor del máster, el certificado de la universidad de que se podía alargar el plazo de matrícula y el registro con las cuatro copias correspondientes del Trabajo de Fin de Máster. "Son pruebas sencillas que evidenciaría que cursó este máster", enfatizó Ruiz-Huerta.El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid,, señaló por su parte que "cada día que pasa" sin que Cifuentes dé explicaciones "de que nada se hizo de forma correcta"."Cada día que pasa sin que Cifuentes dé explicaciones, aumentan las sospechas de que", le afeó el portavoz de la formación naranja al adirigente autonómica.La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) designará este martes al observador externo que participará en la investigación de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para esclarecer posibles irregularidades en el máster. Así lo anunció la institución el pasado miércoles tras aceptar la solicitud del rector de la URJC, Javier Ramos, para laen el proceso abierto relacionado con el Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico".En la misiva dirigida a la CRUE, el rector añade que con este gesto se quiere "aclarar posibles errores o irregularidades y determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse". También argumentó que quiere "ratificar" su "firme compromiso y el de la comunidad universitaria que conforma la URJC de".En este sentido, el presidente de CRUE,, "uno más entre los muy adecuados que está dando el rector de la Universidad Rey Juan Carlos para clarificar los hechos".Fernández también defendió la "transparencia" de la URJC en este tema aunque admitió quepúblicamente sobre el supuesto error en la transcripción de las calificaciones."Es una opinión de alguien que no está viendo los toros desde el redondel, pero no sé si hubiese sido pertinente haber esperado un poquito más", explicó Fernández en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.Por último, Fernández añadió que si en la investigación abierta se "detecta alguna supuesta irregularidadpertinentes".