Maroto pide al PSOE cinco votos al azar para aprobar los Presupuestos y evitar el chantaje del PNV

El PSOE no apoyará los Presupuestos

El PP ha instado este lunes al PSOE a prestarlepara poder aprobar los Presupuestos y evitar así el "chantaje" del PNV, que sigue condicionando su apoyo a la suspensión del 155 en Cataluña. "Si yo fuera Pedro Sánchez prestaría cinco votos del PSOE al azar para eliminar ese chantaje del PNV y automáticamente decir y hacer un discurso duro de oposición, pero mucho más digno", dijo el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, en una entrevista en RNE.Maroto ha aludido a la "altura de Estado" mostrada por el líder del PSOE con suy le ha pedido que ejerza de nuevo esa misma responsabilidad permitiendo que salga adelante el proyecto de ley de Presupuestos que se presenta mañana en el Congreso. El dirigente ha arremetido contra los nacionalistas vascos por defender con su "amenaza" exclusivamente a los independentistas, ya que, según ha dicho, el conjunto de la población vasca está esperando "como agua de mayo" los Presupuestos elaborados por el Gobierno.El portavoz del PP en el Congreso,, cree también que el PNV está utilizando "la situación de Cataluña" como "excusa" para no aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, entregará este martes en la Cámara baja."No tiene sentido que formaciones como el PNV, utilizando una excusa como la situación de Cataluña, pretenda eludir un debate que es muy importante y relevante para los intereses del conjunto de los ciudadanos vascos", dijo a los periodistas en los pasillos del Congreso. El dirigente del PP también cargó contra el PSOE por "" del proyecto sin conocer siquiera las cuentas públicas para este ejercicio. En este sentido, aseguró que "si no es posible" alcanzar un acuerdo "es porque ellos no quieren".También este lunes el presidente de Ciudadanos,exigió al PSOE que actúe con “sensatez y sentido de Estado” permitiendo la aprobación de los Presupuestos ante la “delicada” situación en la que se encuentra España yEn rueda de prensa tras el Comité Permanente Nacional de Ciudadanos, Rivera lamentó que el PSOE esté “bloqueando” su aprobación “de manera irresponsable”. “Hay que pensar más en España que en las siglas.que en tu Ejecutiva o incluso que en tu carrera personal”, ha reprochado al líder socialista, Pedro Sánchez.El secretario general del PSOE,ni siquiera entró a considerar la propuesta de Maroto. “EL PSOE es un partido serio;Los socialistas, después de examinar en detalle la letra pequeña del proyecto de presupuestos, se reafirman en su decisión dey pedir su devolución al Gobierno. Poraque lelgsn “tarde y mal”, porque son “continuistas” e ineficaces, atacan el tanto el futuro del Estado del bienestar y las necesidades del presente y no resultan creíbles, enumeró Sánhez en su primera comparecencia pública después de Semana Santa.