Puigdemont pide a Llarena que anule la causa y alega inexistencia de violencia que sustente la rebelión

Dejar sin efecto los 2,1 millones de fianza

El expresidente de la Generalitat de Cataluña,, ha presentado este lunes unante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena —el primero que realiza tras permitirse su personación en la causa del procés— en el que pide que revoque el auto por el que el pasado 23 de marzo fue procesado por rebelión y malversación de fondos públicos y que se anulen todas las actuaciones contra él por no haberse poder defendido de ellas hasta este momento. Niega igualmente que se haya dado el requisito de violencia que se precisa para estimar el delito principal que se le imputa.En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press y en el que se representa de forma conjunta a Puigdemont y a los exmiembros del Govern igualmente huidos Clara Ponsatí y Lluís Puig, la defensa ejercida por el abogado Jaume Alonso Cuevillas argumenta a lo largo de 85 páginas lay denuncia que por el contrario sus clientes han sufrido varias violaciones de procedimiento, entre ellas que no se le haya permitido defenderse hasta dictarse el auto de procesamiento , lo que considera contrario al derecho europeo e internacional.Además, pide que se anule toda la causa por varias razones, como lapara entender de este asunto que a su juicio debería haberse sustanciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).Subsidiariamente a lo anterior, aboga por dejar sin efecto lafijada en el auto de procesamiento para los miembros del ex Govern de Puigdemont al no existir constancia alguna de que se haya malversado o destinado ninguna cantidad y existir por el contrario constancia documental de que no se ha dispuesto de cantidad pública ninguna para sufragar el referéndum de autodeterminación celebrado en fecha 1 de octubre de 2017.Sobre la, el recurso señala que ninguno de los hechos relatados en el auto puede considerarse como rebelión y el juez utiliza argumentos que resultan "llamativos" para justificar la existencia de violencia."En concreto, el auto aprecia dicha violencia, principalmente, en las manifestaciones ocurridas el día 20 de septiembre frente a la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, en los hechos ocurridos en fecha 1 de octubre y, de manera sorprendente,, pero que los procesados debieron suponerse".Añade que otro de los motivos de nulidad es que el propio Llarena "se ha situado a sí mismo en la, como integrante del conjunto de los ciudadanos españoles, infringiéndose así la elemental garantía de imparcialidad condensada en el clásico aforismo in causa sua, iudicare nemo potest".