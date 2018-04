Ada Colau en una exposición sobre la Guerra Civil en Madrid: "Es imposible ser demócrata y no ser antifascista"

Manuela Carmena, y Ada Colau, posan junto al cartel regalo de Colau a la alcaldesa madrileña, durante la presentación de la exposición 'No pasarán. Madrid 1936. 16 días'

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido que "". Lo ha hecho en la presentación en Madrid de la exposición No pasarán, 16 días en Madrid de 1936, donde se ha emocionado y entregado un cartel de la época a la regidora de Madrid, Manuela Carmena.Colau ha señalado que la "gesta épica de la batalla de Madrid" no es un tema puramente académico sino que es "unacon los padres y madres que lucharon por la democracia y contra el fascismo".La batalla de Madrid es un "ejemplo de resistencia y una referencia en la lucha de la población bajo el lema 'No pasarán"."Debería estudiarse comoy debería celebrarse todos los años con los máximos honores", ha indicado Colau sobre la batalla de Madrid.