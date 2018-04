Fecha tope a sus "amigos" de Cataluña

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro , ha entregado este martes eldel Gobierno, para cuya aprobación aún no cuenta con los apoyos suficientes ya que el PNV condiciona la negociación al levantamiento del 155 en Cataluña.El grupo del PNV está, en el que el PP ha incluido inversiones en el País Vasco por valor de 509,05 millones (un 33,4% más respecto al pasado ejercicio), pero persiste en su postura de no negociar con el Gobierno de Mariano Rajoy las cuentas estales mientras siga en vigor la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.Fuentes jeltzales han informado a Europa Press de que el PNV examinará las cuentas públicas planteadas por Montoro, pero han insistido en que, en alusión al mantenimiento del 155 en Cataluña. Por ello, han señalado que, mientras este artículo de la Carta Magna siga en vigor, la formación jeltzale no tiene intención de "negociar nada" con el Gobierno de Rajoy.Estas son lasde los partidos políticos al proyecto de presupuestos:El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha animado este martes al PNV aindependentistas en Cataluña para que puedan formar un Govern "sin rémoras judiciales" que pueda levantar el artículo 155.En declaraciones en la Cámara Baja, Hernando ha vuelto a cuestionar que los nacionalistas vascos sigan condicionando su apoyo a los presupuestos de 2018 a la aplicación de ese precepto constitucional y les ha pedido. Según el conservador, el futuro del AVE en el País Vasco o que los pensionistas vascos vengan mejoradas sus pensiones "no tiene nada que ver con que se forme o no Gobierno en Cataluña.Por tanto, ha pedido al PNV a que, en lugar de poner este tipo de "condiciones", pida a sus "amigos" en Cataluñaque afronte los problemas y las necesidades de los catalanes, y con el que, además, concluiría la vigencia del 155 en esa comunidad.Según ha denunciado, desde hace un año en Cataluña hay un Parlamento en el que los independentistasa sus ciudadanos que a preocuparse por su bienestar y por que la normalidad vuelva a restaurarse en ese territorio.En cuanto al PSOE, Hernando ha animado a los socialistas a que deje de hacer, pidiendo a Mariano Rajoy que se someta a una cuestión de confianza en caso de no aprobar los presupuestos, y que supere el no es no, que, a su juicio, "no conduce a nada"."Pero me temo que el problema del PSOE es que quiere hacer políticas para las cuales ya, como Podemos o los independentistas, que tienen un carácter mas destructivo desde el punto de vista presupuestario", ha comentado.El PSOE ha alertado este martes de que el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2018 del Gobierno convertirán a España, si se aprueba, en uno de los Estados de bienestar más "raquíticos" de la UE, dado que el gasto social va camino de representarEn rueda de prensa en el Congreso de los Diputados recogida por Europa Press, la portavoz socialista, Margarita Robles, ha admitido que las cuentas presentadas por el Ejecutivo causanen su partido, dado que prevén un aumento del gasto social de tan sólo el 2,8 por ciento, cuando el crecimiento nominal del PIB contemplado es del 4,2 por ciento.Robles ha criticado que el Gobierno presente con "triunfalismo" sus políticas de reducción del déficit público, pues éste se está, esto es, a costa de aquellos que más lo necesitan, como "los jóvenes, parados, dependientes y pensionistas".Además, ha recordado que el Ejecutivo del PP llevaal tiempo que implanta medidas como la reforma fiscal de 2015 con la que se dejaron de ingresar 15.000 millones de euros.Por su parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha denunciado este martes que el proyecto de presupuestos que ha presentado el Ejecutivo esy, por ello, ha pedido a PNV que no los apoye y al PSOE que no permita que su socio electoral de Nueva Canarias, el diputado Pedro Quevedo, permita que salgan adelante, como ocurrió con las cuentas anteriores."Queremos pedirle, que se presenta junto al PSOE, permita con su voto que se aprueben estos presupuestos que son una tomadura de pelo e impiden que el crecimiento llegue a los bolsillos de la gente", ha afirmado la portavoz del grupo confederal y dirigente del partido morado, Irene Montero.Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Cámara Baja junto al resto de portavoces de su grupo, y en la que ha denunciado que con estos presupuestosal igual que hace, a su juicio, con las cuentas de su partido, en referencia a los casos de corrupción. "¿Qué podemos esperar de un partido que hace trampas con sus propias cuentas?", se ha preguntado.En esta línea, el portavoz de Presupuestos de Podemos, Segundo González, ha asegurado que en las cuentas presentadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "todo apunta a que las cifras de ingresos están", la presidenta de la Comunidad de Madrid, inmersa en la polémica sobre el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha afirmado que estos presupuestos suponeny que son "malos" para la economía y los trabajadores de España. En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Garzón ha avanzado que su grupo parlamentario presentará una enmienda a la totalidad porque considera que los presupuestos suponen una "reducción de la inversión pública" y de la "capacidad de salir de la crisis".El portavoz adjunto de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha denunciado a su vez que las cuentas imponenporque cargan la reducción del déficit en los municipios y las comunidades autónomas. También se ha mostrado muy "escéptico" ante las inversiones en Cataluña. "Estamos muy escaldados de los incumplimientos en inversiones para infraestructuras", ha avisado.A este respecto, la diputada de En Marea Yolanda Díaz ha denunciado que "el 50% de las inversiones para Galicia van dedicadas a una única infraestructura: el AVE"., ha advertido, antes de afirmar que, en resumen, son "unas malas cuentas para Galicia", que no garantizan, a su juicio, la mejora de la calidad de vida para los gallegos.Ciudadanos ha pedido al PSOE no impedir la tramitación de los presupuestos de 2018 en el Congreso, ya sea apoyándolos o evitando que sean devueltos, un gesto que a su juicio permitiría a los socialistas ser un partido "útil"., ha añadido el portavoz económico del partido naranja, Toni Roldán.En declaraciones en el Congreso, Roldán se ha mostrado satisfecho con el proyecto presupuestario presentado por el Gobierno y negociado con Ciudadanos y cree que el resultado final sonque incluyen subida de pensiones, mejoras fiscales y medidas sociales de calado.En su opinión, el de 2018 esque además cumple con el déficit y el PSOE "haría bien en mirarse las cifras" y apoyarlo, o al menos negociarlo, porque cree que los votantes socialistas se lo agradecerían."El PSOE debería sermenos de mirarse al ombligo —ha declarado—. Ya es hora de que dejen el no es no y se sumen a esta mejora para gran parte de la ciudadanía El PSOE tiene que reconsiderar su utilidad como partido político, porque para partidos inútiles ya tenemos a Podemos".Según Toni Roldán, si los socialistas insisten en su rechazo a los presupuestosa sus propios votantes, porque después de manifestarse con funcionarios o pensionistas, ahora no quieren aprobar los presupuestos que suben pensiones mínimas y el sueldo de los funcionarios.El portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano, ha advertido, asimismo, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que la aprobación de los presupuestos para 2018 y, por tanto, la gobernabilidad del país, lo que, a su juicio, evidencia sus "errores" en la gestión de la agenda catalana."Quizá los diputados catalanes no somos los que hacemos que los presupuestos se aprueben, pero esla que condiciona su aprobación", ha defendido Campuzano en declaraciones en el Congreso, confirmando la decisión del PNV de no respaldar el proyecto presupuestario de este ejercicio con la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución.A su juicio, ésta es "una nueva demostración" de que pretender gobernar España sin tener en cuenta lo que sucede en Cataluña es de, como, según Campuzano, viene demostrando Rajoy en estos años.Campuzano considera además que las cuentas públicas que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha entregado en el Congreso sonno ya sólo para Cataluña, sino para el conjunto del país.En concreto, ha denunciado que lacontinúa siendo "muy relevante", como lo demuestra, ha dicho, que se destine sólo un 13% a las infraestructuras, menos incluso que en 2017 y "muy lejos" del 20% que representa Cataluña en la economía española y del peso de la población catalana, que se sitúa en el 16%.El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Joan Tardá, ha rechazado este martes los presupuestos para 2018 presentados por el Gobierno, al considerar queEn declaraciones en el Congreso de los Diputados, Tardá ha lamentado que aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió en 2017, no ha cumplido sus compromisos."Habló de inversiones en el Aeropuerto del Prat, en los puertos, en cercanías, y de todo tipo de inversiones en infraestructuras troncales de Cataluña, y", ha asegurado el parlamentario catalán. "No solo ha habido poca inversión, muy por debajo de lo prometido, sino que además no se ha ejecutado o se ha ejecutado una poca parte", ha enfatizado.También ha denunciado que estas cuentas confirman. "Son unos presupuestos generales del Estado que actúan contra los intereses de los países catalanes", ha resumido.Además, el independentista catalán ha criticado que los presupuestos "que afirma el Gobierno que se ha consolidado". "El gasto social está muy por debajo de este crecimiento económico", ha añadido.