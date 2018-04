Montoro pide "responsabilidad" a la oposición para la aprobación de unos PGE que permitirían a Rajoy agotar legislatura

Principales política de gasto

El calendario

Semana del 21 al 24 de mayo

El ministro de Hacienda,, cumplió este martes con el trámite de entregar los Presupuestos Generales del Estado para 2018 en el Congreso de los Diputados . A partir de este momento, se inicia la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley que, de culminar con éxito, pondría a Mariano Rajoy más cerca de agotar legislatura hasta 2020. Los planes del Gobierno son que la iniciativa pueda estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a finales de junio, como ocurrió con las cuentas públicas en vigor. Pero son unos planes sobre el papel. Porque el, que sí dio al Partido Popular sus cinco escaños como apoyo para los Presupuestos de 2017 se niega a sentarse a negociar mientras el artículo 155 de la Constitución siga en vigor en Cataluña. Junto al PNV se sumaron a los conservadores sus alianzas electorales, Ciudadanos, Coalición Canaria y Nueva Canarias.En este contexto, Montoro fue muy insistente en la idea de que no son los, sino unos Presupuestos "pensados para los pensionistas, para los servidores públicos y para financiar mejor nuestros servicios públicos fundamentales". Unas cuentas que "vienen acordados con los agentes sociales", añadió. Por ello, confió en que los partidos políticos "sabrán asumir su responsabilidad". De ellos, dijo,. Y de que haya más recursos para Educación, Sanidad, y prestaciones sociales. Porque, según insistió, en estas cuentas "no hay recortes". "No hay recortes en estos Presupuestos. Crecen menos que crece la economíaañadió.Hace una semana, el Ejecutivo aseguró que las pensiones más bajas del sistema de la Seguridad Social subirán este año entre un 1% y un 3%, dependiendo del tipo y clase de pensión Entrando al detalle, el proyecto de Presupuestos plantea un alza del 3% de las prestaciones mínimas y no contributivas, del 1,5% para las que no llegan a 700 euros mensuales y de un 1% para las inferiores a 860 euros.El ministro subrayó que los casi 600.000 nuevos afiliados "dan sentido junto a la caída del paro a toda la política presupuestaria y económica y es la orientación de los Presupuestos". Y explicó que buscan que continúe la creación de empleo y sea posible alcanzar los 500.000 nuevos puestos de trabajo este año, lo que solo será posible si se persiste en políticas que "traen más recursos y comprometen una nueva recaudación", compatible con la reducción del déficit público y los compromisos europeos para cerrar este año con un déficit del 2,2%.Para el Gobierno, estos son "los Presupuestos más sociales de la historia". Se destinan 196.782 millones de eurosConcretamente, en materia de pensiones, los PGE pra 20018 registran un incremento de 5.188 millones de euros respecto a 2007, cuando se situó en 144.834 millones. Desciende, por el contrario la partida destinada a desempleo, en un contexto de disminución del paro. Las prestaciones por desempleo descienden en un 3,4%. Suben, sin embargo, las políticas de fomento del empleo el 3,9, hasta los 5.716 millones.En cuanto al gasto en Sanidad y Educación se incrementa un 3,9% y 3%, ascendiendo a 4.215 y 2.600 millones de euros, respectivamente.El Gobierno destaca como "iniciativa novedosa" en materia tributaria la posibilidad de que las empresas puedan destinar el 0,7% del Impuesto de Sociedades a actividades para la inclusión social y el tercer sector de ámbito estatal, de una manera similar a como se hace con el IRPF. Así, consideran en Hacienda, "las principales organizaciones del tercer sector de ámbito estatal podrán contar con nuevos fondos para la importante labor que realizan",Fue eldel pasado martes, antes del comienzo del parón por la Semana Santa, el que aprobó remitir a las Cortes Generales el. "Unas cuentas elaboradas en un momento de sólido y equilibrado crecimiento de la economía española, en las que el gasto social se mantiene como la principal prioridad", definieron desde el Ministerio de Hacienda. "Estas cuentas serán decisivas para seguir avanzando hacia el objetivo de alcanzar los 20 millones de empleos y para que este año se reduzca el déficit público por debajo del umbral del 3% del PIB. Para alcanzar este objetivo, volverá a ser fundamental el incremento de los ingresos.un 6% más que en 2017, y que será un máximo de la serie histórica", añadían.La Mesa del, el órgano de gobierno de la Cámara, calificó este mismo martes el proyecto. A partir de este momento, se abrirá el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad.El paso siguiente será su publicación, el miércoles, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales ypara que expliquen las cuentas de los distintos departamentos. Expira el 9 de abril a las 14.00 horas.El 20 de abril a las 14.00 horas culminará el plazo para presentar enmiendas a la totalidad, una herramienta parlamentaria mediante la que la oposición pide devolver el proyecto al Gobierno.Para entonces, el Gobierno necesita contar con los apoyos necesarios que permitan asegurar la tramitación del proyecto y sumar los 175 escaños que suponen el empate, lo que permitiría derribar las enmiendas de los partidos de la oposición. Por tanto, aquí ya sería preciso el respaldo del PNV. La pelota, pues, está en el tejado de los nacionalistas y ya hay fuentes que apuntan a la posibilidad de que el PNV diese su apoyo en este trámite sin garantizar el apoyo final y vinculándolo a que se levante el 155 en Cataluña.En los presupuestos en vigor, Rajoy llegó los 175 apoyos gracias a los votos de Cs, PNV y Coalición Canaria. El diputado de Nueva Canarias,, no se sumó hasta el trámite final.Si se pasa este trámite, el proyecto continúa a la fase de ponencia, que dispondrá hasta el 11 de mayo para elaborar el informe, de ahí pasará a la Comisión, donde se elaborará, hasta el 18 de mayo, el dictamen. La semana del 21 al 24 de mayo estaría prevista la aprobación por el Pleno del Congreso del dictamen de la Comisión, fase en la que,. Y, de ahí, el proyecto se trasladaría al Senado