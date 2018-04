Directo | Podemos, a Cifuentes: "Usted no puede seguir gobernando esta comunidad porque nadie la cree"

info Libre

17.29.

ÁG:"Necesitamos que la Comunidad no se vea una y otra vez en la necesidad de ocuparse del proceder de personas de su partido.Hoy, de su propio proceder. No basta con hacer ostentación del trabajo que uno hace, sino de hacer el trabajo que se debe"#CifuentesFaltanExplicaciones pic.twitter.com/njkDuyZpZ7 — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) 4 de abril de 2018

17.22.

17.19.

17.16.

17.12.

17.09.

17.06.

17.02.

16.58.

16.56.

@ccifuentes: "Esta operación es el precio que debo pagar por mi lucha contra la corrupción y por el objetivo de la oposición de intentar ganar en las redes lo que no ganaron en las urnas". pic.twitter.com/a9XRrMETZi — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) 4 de abril de 2018

16.52.

16.51.

16.47.

16.45.

Nuestra compañera @LorenaRuiz_H pone de manifiesto todas y cada una de las mentiras de Cifuentes #CifuentesDimiteYA — Podemos Comunidad de Madrid (@PodemosCMadrid) 4 de abril de 2018

16.41.

16.38.

16.23.

16.20.

16.18.

13.03.

12.28.

Tras más de una semana sin dar explicaciones públicas sobre la polémica, la presidenta de la Comunidad de Madrid,, acude este miércoles al Pleno de la Asamblea de Madrid para explicar, a petición del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid y del Socialista, las informaciones sobre su(URJC). Lo hace el mismo día en el que aparecen nuevas informaciones que complican aún más su situación.Según publicó El Confidencial , el acta que utilizó la presidenta madrileña para demostrar que completó su máster en 2012 fue, horas después de que eldiario.es publicara su primera información sobre este escándalo. Además, dos de las tres firmas de profesoras que figuran en este documento que acredita la presentación del trabajo fin de máster, según fuentes del Instituto de Derecho Público de la universidad, el organismo del que depende la titulación.te cuenta, minuto a minuto, el desarrollo del Pleno:Es el turno ahora de nuevo de Gabilondo: "Su intervención. La confianza que podíamos tener los madrileños y madrileñas se ve seriamente afectada". "".Ruiz-Huerta: "que se supone que tiene dos firmas falsas?", le pregunta. "Usted no puede seguir gobernando esta comunidad porque nadie la cree", continúa.Tiene de nuevo la palabra Ruiz-Huerta: "". "Nos ha enseñado un montón de documentos que no prueban absolutamente nada y no ha dado ninguna explicación", critica."Desde Ciudadanos vamos a impulsar unapara que no se parapete en dar un discurso aquí", indica.Aguado:por la universidad. Si le interesaba la materia y no el título, tendría que haber ido a clase".Comparece el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos,. "Llevamos 14 días con la presidenta escondida aumentando la sospecha de que algo huele mal".Cifuentes:"Resulta difícil decir si esta operación de desprestigio obedece e a unapensada para ganar en los medios y redes que lo que no han podido ganar en las urnas". Aporta documentos de las asignaturas matriculadas, del pago del curso, del certificado académico personal donde figuran las 12 asignaturas del máster y las correspondientes calificaciones y la nota ponderada. No presenta el acta objeto de polémica tras la información de El Confidencial."El título de máster universitario que figura en mi curriculum es".", asegura. "Estamos hablando de un título que no me aportó ninguna calificación que yo ya no tuviera". Y asegura que existe "constancia documental" de todo lo que está explicando.Cifuentes afirma que existe una "campaña de desprestigio" contra su Gobierno y su persona.Toma la palabra la presidenta,. Califica el Pleno de "".Gabilondo: "Es una ocasión magnífica para que nos ofrezca la verdad de lo sucedido".Interviene ahora, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. "No comparece por su iniciativa. Lo hace porque no le queda más remedio", le espeta a la presidenta.Ruiz-Huerta: "¿Hizo usted el máster de la Universidad Rey Juan Carlos, señora Cifuentes?"Tiene la palabra, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, solicitante de la comparecencia de la presidenta regional. Recuerda todas las informaciones que eldiario.es desveló hace ahora poco más de una semana y la nueva información publicada este mismo miércoles por El Confidencial.Comienza, con algunos minutos de retraso, el Pleno en la Asamblea de Madrid. A su llegada,por sus compañeros de grupo.de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acudirán este miércoles al Pleno extraordinario para mostrar su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado por Ávila,, ha manifestado que su partidoen Cristina Cifuentes porque ha dado "explicaciones a todo lo que se le ha requerido".El catedrático, director del máster que cursó en 2012 la presidenta de la Comunidad de Madridha declinado hacer declaraciones sobre la presunta falsificación de firmas en el acta del Trabajo de Fin de Máster.Laespera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, "zanje completamente" ante la Asamblea de Madrid la polémica en torno a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Sin querer entrar en detalles, pese a que ha habido contactos con el PP de Madrid, en Génova están "convencidos" en que "hoy". [Ampliación] Podemos ha elevado la presión sobre la presidenta madrileña para que, y también sobre Ciudadanos para que rompa su acuerdo con el PP en esta región, no sólo por el "bochorno" que supone la polémica del máster que cursó la regidora madrileña en la Universidad Rey Juan Carlos, sino porque los detalles que se están conociendo al respecto apuntan a la comisión de "delitos graves", según el partido morado.