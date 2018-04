La Fiscalía subraya en el Supremo que 'Gürtel' es una "trama criminal dedicada a saquear las arcas públicas"

"Todos formaban parte de la trama"

Modificación de penas por el delito de malversación

Condena del Tribunal Superior de Justicia valenciano

El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza ha subrayado este miércoles en la vista celebrada en el alto tribunal para estudiar los recursos de los once condenados por amañar las adjudicaciones del expositor de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que la Gürtel es unaen esta región.Así lo ha dicho el representante del Ministerio Público durante su intervención, recogida por Europa Press, en la que ha pedido que se rechacen todos los recursos presentados por las defensas y que se confirme la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en febrero de 2017. Los líderes de la red corrupta Francisco Correa Álvaro Pérez El Bigotes están condenados apor estos hechos; pero también se penaron a exdirigentes políticos como Milagrosa Martínez o Rafael Betoret.Para el fiscal del alto tribunalporque se trata de una "trama criminal que se dedicaba a saquear las arcas públicas en la Comunidad Valenciana" y ha añadido que su actividad era "permanente en el tiempo" y que también se realizaba en "otras partes de la geografía española".Zaragoza ha centrado gran parte de su exposición en la responsabilidad de los responsables políticos y los funcionarios de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) en la adjudicación del montaje del stand en Fitur en las ediciones de 2005 a 2009., ha dicho.Según ha explicado, los líderes de la Gürtel no son los únicos responsables de los amaños en la contratación, ya que tenían. Sobre todo el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes con la exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, y con su jefe de Gabinete, Rafael Betoret., ha dicho y precisado que algunos de ellos tenían "papel secundario", como podía ocurrir con la administradora Isabel Jordán o la empleada Mónica Magariños. Lo mismo ocurre con los trabajadores de la Consejería de Turismo y de la AVT, a los que considera como "cooperadores necesarios", ha apuntado.El fiscal ha continuado explicando que la trama tuvo una "profunda penetración" en las instituciones valencianas y que sus funcionarios hicieron "mucho más que mirar para otro lado", pues siguieron "durante un espacio de cinco años". Se refiere al exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo Isaac Vidal, al exresponsable del servicio de Promoción de la Agencia de Turismo Jorge Guarro y a la excoordinadora de ferias de la AVT Ana Grau.Para el fiscal, todos ellos no sólo negociaron y confeccionaron informes favorables para la adjudicación del montaje del expositor institucional a las empresas de Correa, sino que, ha dicho haciendo especial hincapié en Martínez y Betoret.El Ministerio Público no recurrió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pero sí. En este sentido, ha solicitado al tribunal presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta que no acepte las alegaciones de dichos escritos sobre la nulidad de la causa por las irregularidades de las escuchas y grabaciones que dieron lugar al caso Gürtel porque no vulneraron ningún derecho fundamental.No obstante, la Fiscalía sí que presentó ante el Tribunal Supremo un recurso para pedir lapor el delito continuado de malversación de fondos públicos para nueve de los condenados, ya que la sala fijó penas "inferiores al mínimo legalmente imponible". El fiscal Javier Zaragoza ha resaltado el "daño irreparable" ocasionado al "prestigio u organización" del servicio público ya que durante años pasó a estar "en manos privadas".con respecto a los años de inhabilitación, como ocurre con Correa, Crespo y El Bigotes, que aumentaría de 10 a 15 años. No obstante, a Betoret, Magariños, Guarro y Vidal sí que les afectaría en las penas de prisión impuestas, en un máximo de dos años. Tal y como ha indicado el fiscal, Magariños y Betoret podría ver su condena por malversación de caudales públicos aumentada en un año, mientras que a los funcionarios de la AVT se les sumarían dos años.El tribunal valenciano dio a conocer la sentencia que ahora se revisa el 10 de febrero de 2017 y que. Esta es la primera condena que se ha impuesto sobre el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, penado con 13 años de prisión; Pablo Crespo, con 13 años y tres meses y El Bigotes, a 12 años y tres meses.Los tres se encuentranpor los primeros años de actividad de la red encabezada por Correa (1999-2005), cuya vista oral concluyó en noviembre de 2017. Además, ahora mismo están siendo juzgados por otra pieza de la rama valenciana, relativa a la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana.El tribunal valenciano también condenó a la administradora Isabel Jordán —pendiente también de la sentencia de la Audiencia Nacional—, que fijó para ella seis años de prisión; al exgerente de Orange Market Cándido Herrero —está siendo juzgado por la presunta caja b del PP valenciano— a cuatro años y cuatro meses para; y a la exempleada Mónica Magariños, a tres años de cárcel.Por otro lado, la sentencia condenatoria recayó contracomo Milagrosa Martínez, penada con nueve años de prisión; y Rafael Betoret, castigado a seis años de cárcel. Siete años de prisión se han impuesto para Isaac Vidal; cuatro años para Jorge Guarro; y tres años para Ana Grau, que fue absuelta del delito de malversación de caudales públicos.