Pelea de reinas: la disputa por una foto con sus nietas enfrenta en público a Sofía y Letizia

Por si había dudas. Aquí la segunda entrega pic.twitter.com/V48LAqEDVh — estherpalomera (@estherpalomera) 3 de abril de 2018

No grandmother deserves that type of treatment! Wow she’s shown her true colours — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

"La relación con la familia política es compleja"

La escena ocurrió el pasado domingo en la catedral de Palma, a la salida de la misa de Resurrección que se celebró con motivo de la Semana Santa. En un momento dado, latoma a sus dos nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, por los hombros y le indica a un fotógrafo que les haga una foto. Su nuera, la, que camina por detrás, se coloca en entre ellas y la cámara,. El momento fue grabado por un aficionado que lo publicó en su cuenta de Twitter y, ahora, el vídeo se ha hecho viral.La reina Letizia camina una y otra vez por delante de sus hijas, que permanecen abrazadas por su abuela hasta que, en un momento dado,. Es entonces cuando interviene el, que parece acercarse para preguntar qué estaba ocurriendo. A continuación, ya en el exterior de la catedral, la reina emérita volvió a intentar posar delante de los medios de comunicación pero, sin embargo, Letizia vuelve a interponerse y, al final, posó toda la familia para una fotografía familiar.Tras el revuelo ocasionado en las redes sociales, llegó otra polémica., mujer de Pablo de Grecia y sobrina política de Sofía, opinó en su cuenta de Twitter que lo ocurrido "es muy desagradable". "Me hace sentir muy enfadada", aseguró. Y, más tarde, lo volvió a hacer, acusando a Letizia de haber. Es la primera vez que un miembro de la familia real critica abiertamente a la reina.El secretario general del PSOE,, comentó este miércoles el polémico vídeo afirmando que "". "En todas las casas cuecen habas", dijo el líder socialista en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que señaló además que a él estas cosas no le ocurren porque mantiene "una relación extraordinaria" con su suegro.Sánchez estudió en el mismo instituto que la reina Letizia, el Ramiro de Maeztu de Madrid, donde él jugaba en el club de baloncesto Estudiantes y ella cursó el Bachillerato en el turno de tarde, razón por la que no llegaron a coincidir en las aulas.