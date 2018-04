Zapatero defiende la creación un sistema de Inclusión Social liderado por las comunidades autónomas

Foro de la contratación

El presidente del Foro de la Contratación Socialmente Responsable y expresidente del Gobierno,, alentó la creación de unpara completar el Estado de Derecho.Así lo señaló, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su participación en la inauguración de la jornada Oportunidades de Responsabilidad Social en la Ley de Contratos del Sector Público que se está celebrando en Valladolid.En este foro, Rodríguez Zapatero incidió en que España ya cuenta con un sistema "potente" –"aunque es bueno que esté en debate", apostilló– de pensiones, un sistema sanitario "ejemplar" y "referente" en el mundo, un sistema Educativo que "garantiza" el acceso a la educación y un sistema de dependencia en construcción. Por ello, ahora "necesitamos" construir dos sistemas más para "fortalecer" ese Estado Social que conforma el Estado de Derecho, como es el de unque "mejore" las condiciones laborales yRodríguez Zapatero insistió en que este último sistema, que hasta ahora la democracia no se había planteado porque no "era una gran demanda social", debe estar. "Un país con nuestra renta per cápita no puede permitirse tener a personas excluidas", reconoció, para recomendar que el país siga dando pasos al frente hacia esa "" que deber ser el "fruto" del Estado Democrático.El expresidente del Gobierno ha asegurado que el carácter social de la contratación pública se ha convertido en "un pilar más" del Estado de Derecho que "dice mucho" de un país como España y de la Unión Europea, de cuya directiva 2020, ha recordado, nació la inclusión de "cláusulas sociales" en esta materia.Para incidir en su importancia, Rodríguez Zapatero remarcó que los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que no entró a "valorar", destinan un 40% del Producto Interior Bruto al gasto público y que de esa cantidad,. "Si a la contratación pública le añadimos un contenido social la estaremos convirtiendo en economía colaborativa y social", continuó para extender el compromiso no solo a las administraciones públicas, sino"La economía colaborativa es un campo innovador y enriquecedor", explicó para advertir a las empresas de que su futuro pasa también por "fundamentar" sus "principios" en base a valores comoEn este punto, hizo referencia la nueva, una normativa "excepcional" porque es la más "avanzada" y porque su fortaleza radica en "el consenso" logrado para su aprobación que contó con el apoyo de "todos los grupos políticos".Una ley, resumió, que da una "nueva dimensión" a las "entrañas" del Estado Social y que toca las "entrañas" de las políticas públicas y que deben "incluir a los que quedaron excluidos por la crisis". "Un país es un proyecto de solidaridad queen él", zanjó.Rodríguez Zapatero recordó que el Foro de la Contratación Socialmente Responsablepara trabajar en un campo "atractivo", "novedoso" e "innovador", al tiempo que señaló que desde que asumió la Presidencia del órgano quiso incluir en su Junta Directiva a representantes autonómicos.De ahí, continuó, que se decantara por dos autonomías como Castilla y León y Andalucía porque son dos territorios que destacan por su "compromiso" en esta materia, como demuestra, también, que sean Autonomías a la cabeza en la aplicación de laEl expresidente del Gobierno felicitó a la Junta por la celebración de estas jornadas que, a su juicio, demuestra la "implicación" de Castilla y León en los últimos años en esta materia.