Cs espeta a Cifuentes que el tiempo del PP, "el de la impunidad", se acaba y ella les acusa de atacarla con "falsedades"

Atacan "con falsedades"

Moción de censura del PSOE

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid,, espetó este jueves a Cifuentes quey ella les acusa de estar "erre que erre" tratando de minar su Gobierno y atacándola con "falsedades", informó Europa Press.Durante la sesión de control en el Pleno de la Cámara regional, Aguado preguntó a la dirigente madrileña por su compromiso con la enseñanza universitaria así como si considera "normal" que en una universidad pública alguien se puedano que ésta "con connivencia o no de un tercero un acta del trabajo de fin de máster"."¿Qué credibilidad tiene usted a día de hoy?", cuestionó, para a continuación señalar quecomo "la Justicia, las televisiones públicas, las cajas de ahorro y ahora también las universidades".Para Aguado, si los conservadores tuvieran respeto por las universidades estaríansobre el máster de la presidenta para conocer si "se han cometido las supuestas irregularidades". Pero cree que no lo harán porqueasí como porque ellos entienden que las universidades son lugares donde "colocar familiares, amiguetes o cargos públicos incómodos".A su parecer, esto es "una". "Al PP el tiempo se le acaba, el de la inmunidad y la utilización obscena. Llega el tiempo de la responsabilidad y allí ustedes no están invitados", concluyó su intervención.Por su parte, Cifuentes criticó que la formación vuelva a traer, tras el Pleno extraordinario sobre el máster que tuvo lugar este miércoles, el tema a la Asamblea pero cree que se debe a que tratan de justificar la comisión de investigación que han propuesto y que habían planteado "".En este punto, la presidenta sostuvo que la formación naranja estáy atacándola "con falsedades". Ante ello, enumeró algunos de sus compromisos con las universidades como "la bajada de tasas, el abono joven a 20 euros, el pago de la deuda, la inversión en investigación o la LEMES"."Comprendo que ustedes quieran ampliar y prolongar cualquier asunto que pueda suponer un desgaste para el Gobierno.con el mismo rigor en favor de las universidades públicas madrileñas", espetó, para a continuación incidir en que ella es la más interesada en que se sepa qué ocurrió.El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, aseguró este jueves que su grupo procurará presentar la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Crisitina Cifuentes,Así lo indicó Gabilondo en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de que este miércoles anunciara que emprenderían dicha moción contra Cifuentes, alen el Pleno extraordinario sobre la polémica de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)."Tiene un procedimiento y hay que presentar una documentación argumentada, pero nuestra idea es hacerla en el mismo día de hoy y, si el asunto se alargara sería mañana, peroy procuraremos que sea hoy", aseveró el portavoz socialista.