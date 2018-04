El académico Francisco Rico sostiene que la RAE no está "a favor ni en contra de las mujeres o el machismo"

El filólogo y académico de la Lengua, Francisco Rico , se ha mostrado convencido de que lay "en tres días habrá más mujeres que hombres", al tiempo que ha negado la existencia de " machismo " dentro de la institución."Ahora es copioso y continuo el entrar de mujeres (en la RAE)", ha explicado Francisco Rico en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press en la que ha asegurado que en "la Academia no hay una opinión a favor o en contra de las mujeres o el machismo,".El filólogo ha explicado que la RAE "no es un corpus de señores que piensan todos igual", sino "unaque sólo se ponen de acuerdo y funcionan como una institución cuando se trata de cuestiones léxicas o gramaticales".Ha precisado, incluso, que en el léxico la institución "tampoco toma opinión". Se ve si determinadas expresiones "ahora con una rapidez casi inmediata.En cuanto a la polémica suscitada hace unas semanas por el uso del término portavozas por parte de la diputada de Unidos Podemos, Irene Montero, se ha mostrado convencido de que fue "unamás clara que el agua" con el objeto de "llamar la atención de hacer casi un chiste".En su opinión, desdoblar el lenguaje paraporque "el lenguaje no se construye racionalmente, sino que depende de hábitos, tradiciones" y "es desmesurado querer llevar las cosas a ese extremo".Sobre la bronca que mantuvo con el también académico y escritor Arturo Pérez Reverte , ha explicado que Reverte "llamó gilitonta y tonta de la pepitilla a una académica, a una de las más brillantes" y él salió en su defensa. "me parecía que no era intolerable y afeé su conducta", ha indicado Rico. Según ha afirmado, desconoce por qué Reverte "insultó de esa forma tan grosera a una compañera" pero considera que "no hay excusa ni pretexto, no se puede ser neutral porque hay un culpable".