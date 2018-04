El PSOE registra en la Asamblea de Madrid la moción de censura contra Cifuentes por la polémica del máster

Podemos la apoya y Cs prefiere la comisión

Comparecencia de Méndez de Vigo

El PSOE ha registrado en la tarde de este jueves en la Asamblea de Madrid la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, al considerarsobre el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), informa Europa Press.La presentación de la moción de censura estaba prevista para este viernes pero se ha adelantado a este jueves después de que la URJC haya anunciado quesobre presuntos delitos relativos a las calificaciones que obtuvo la dirigente madrileña así como que ésta ha abierto diligencias."Las últimas informaciones son todavía más importantes si cabe que las que habíamos sabido hasta ahora. NosotrosHemos escuchado todo tipo de explicaciones insuficientes y como la situación se agrava y cada vez parece más evidente que ha habido fraude nosotros, en cumplimiento de lo que habíamos prometido, hemos registrado la moción", ha declarado en los pasillos de la Cámara regional el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco.Será al acabar la sesión plenaria que se está celebrando en el Parlamento autonómico cuando el portavoz de los socialistas y candidato alternativo a la Presidencia, Ángel Gabilondo, ofrezca declaraciones a los medios de comunicación. En el Pleno se encuentra en estos momentos tambiéncuando ha cruzado los pasillos de la Asamblea para dirigirse desde su despacho hasta el hemiciclo para votar una iniciativa.Tras saltar la polémica sobre el título de la presidenta, los socialistas habían dejado en el aire la posible presentación de una moción de censura. ", vamos a escuchar sus explicaciones y a partir de ahí el PSOE actuará con contundencia", avanzó el líder del partido, Pedro Sánchez, al comienzo de la semana.Después de la comparecencia de Cifuentes en el Pleno extraordinario sobre la polémica y de la rueda de prensa que la presidenta ofreció a continuación, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, tildó dedadas e incluso señaló que tras escucharlas no se podía decir que se hubiera dicho "exactamente toda la verdad".A continuación, anunció que presentarían ante la Ejecutiva regional y federal una propuesta de moción de censura. Dicha iniciativa recibió la misma noche el visto bueno de ambas. Esta propuesta fue también. El secretario general de la formación en Madrid, Ramón Espinar, ofreció a los socialistas el voto favorable de sus 27 diputados.Sin embargo, la moción, como ya sucediese con la presentada por Podemos esta misma legislatura. Esta necesitaría el voto favorable, que no la abstención, de Ciudadanos. El Reglamento de la Cámara de Vallecas recoge que una moción de censura solo puede prosperar con mayoría absoluta.La formación naranja no es partidaria de apoyarla puesto que considera que "no se puede construir la casa por el tejado y" y abogan porque primero se ponga en marcha una comisión de investigación sobre la cuestión. A juicio de Ciudadanos, el resto de partidos de la oposición "tienen prisa y se están ya repartiendo los sillones".Por su parte, la presidenta de la Comunidad ha asegurado que no teme dicha moción de censura y ha reconocido la "legitimidad" de la oposición para presentarla. "Si quieren cambio de Gobierno y tienen mayoría absoluta suficiente para hacerlo es", ha sostenido.El PSOE quiere además que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, responda el próximo miércoles en el Pleno del Congreso a una pregunta sobre elen plena polémica por el máster cursado por Cifuentes en la URJC."¿para defender el prestigio de las Universidades Públicas?", reza textualmente la pregunta que ha registrado para Méndez de Vigo la portavoz adjunta del Grupo Socialista Meritxell Batet, y a la que ha tenido acceso Europa Press.En el enunciado del interrogante, pero los socialistas han optado por registrar su pregunta en una semana en la que la actualidad ha estado centrada en esta polémica.