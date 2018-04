info Libre

El Tribunal Superior de Schleswig-Holsteindel expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, después de decidir que su entrega al Tribunal Supremo español porFuentes de la defensa del expresident aseguraron aque no hay posibilidad de recurrir esta decisión.La extradición de Puigdemont por el delito de rebelión, asegura el tribunal encargado de decidir sobre la euroorden planteada por el magistrado Pablo Llarena, “está fuera de lugar por motivos jurídicos” porquecon arreglo a la legislación aplicable en este caso”. Esto es así, razona el tribunal, porque para que el delito de alta traición fuese aplicable debería incluir el componente de “violencia”.La resolución judicial cita un principio establecido por el Tribunal Federal de Justicia en un caso comparable según el cual no es suficiente para establecer que ha habido violencia “que un delincuente amenace o utilice la violencia para inducir a un órgano constitucional a tomar las medidas deseadas”.ejercida contra terceros ejerza tal presión sobre el órgano constitucional queY “ese no es el caso aquí”, concluye el tribunal.Porque aunque la violencia que tuvo lugar el 1 de octubre “puede atribuirse a los perseguidos como iniciadores y defensores de la implementación del referéndum”, reconoce el tribunal, “en términos de su naturaleza, alcance y efectoque se sintiera obligado a rendirse a las demandas de los perpetradores de la violencia”.En cuanto a la petición del Supremo para que el expresident sea entregado a España para ser procesado por un supuesto delito de malversación de fondos públicos, el Tribunal Superior de Schleswig-Holsteinque se ocupan de su defensa.Lo que el tribunal no ha advertido es la existencia de indicios desi es entregado a la justicia española, porque la malversación de fondos públicos también existe en el Código Penal alemán.Como consecuencia de esta decisión y de la desaparición de la posibilidad de ser entregado or el delito de rebelión, el tribunal ha entendido que “el riesgo de fuga se ha reducido significativamente” por lo que ha decididopara garantizar la continuidad del proceso de extradición.Fuentes del Gobierno de Mariano Rajoy se escudaron en que el Ejecutivo todavía “desconoce los términos exactos” en que se ha pronunciado el tribunal alemán, razón por la cual aún no puede decir nada sobre este asunto. No obstante, ya adelantan que, menos aún cuando se trata de decisiones de un tribunal de otro país. “Las respeta siempre; cuando le gustan y cuando no”, subrayan las mismas fuentes.En todo caso, el Gobierno está convencido de queante estas nueva circunstancia para velar por el cumplimiento de las leyes de nuestro país.