La Universidad Rey Juan Carlos traslada el caso del máster de Cifuentes a la Fiscalía

La presidenta del tribunal dice que su firma es falsa y nunca examinó a Cifuentes

"Una buena noticia"

El caso del máster de Cifuentes llega a la Fiscalía. Así lo ha anunciado mediante un comunicado la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), que este jueves ha hecho pública su voluntad de trasladar todas las "informaciones que pudieran ser" al Ministerio Fiscal para la investigación de los hechos relatados.El rector de la institución, Javier Ramos, ha tomado esta decisión como consecuencia de la investigación interna ordenada el pasado 21 de marzo por la universidad, después de que eldiario.es revelase que la presidenta de la Comunidad de Madrid,, había cursado un máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que habría aprobado con notas falseadas.El diario El Confidencial reveló este jueves que la presidenta madrileña no pudo examinarse el 2 de julio de 2012 de su trabajo porque las tres profesoras del supuesto tribunal nunca se reunieron ese día, aunque el miércoles Cifuentes declaró en el pleno de la Asamblea de Madrid que asistió personalmente en la tarde de ese día a la prueba. Durante la comparecencia, la presidenta conservadora rechazó la opción de dimitir y defendió la. Ciudadanos, por su parte, se mostró partidario de solicitar una comisión de investigación al respecto.Este viernes la universidad pública ofrecerá una rueda de prensa ante los medios "para dar más detalles sobre este asunto".Poco después de que se conociera la decisión de la URJC, la Fiscalía de Móstoles anunció que ha abierto diligencias de investigación penal por las denuncias presentadas por asociaciones de estudiantes por las posibles irregularidades cometidas con el máster, informó Europa Press.La profesora que supuestamente actuó como presidenta del tribunal que examinó a Cifuentes, Alicia López de los Mozos, ha confesado que nunca formó parte de ese jurado y que no evaluó ningún Trabajo Fin de Máster de la entonces delegada del Gobierno en Madrid, informa El Confidencial . Es más, la docente aseguró en el proceso de información reservada abierto por la universidad pública que su firma fue falsificada para fabricar el acta que exhibió Cifuentes como prueba de que superó esa prueba y que fue facilitado a la presidenta por la propia URJC.Las otras dos profesoras que figuran en el acta falsificada no han acudido a declararpor depresión por la presión que están sufriendo. Según ha podido saber el digital, López de los Mozos "ha decidido contar la verdad".Por su parte, Cristina Cifuentes ha tildado este jueves deque la URJC haya decidido trasladar a la Fiscalía la investigación acerca de si hubo delitos con las calificaciones de su máster y ha manifestado que espera que se llegue "hasta el final".Así lo ha indicado la presidenta en los pasillos de la Asamblea de Madrid en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press, donde también ha asegurado que "siempre" ha apoyado y por supuesto en esta ocasión también "para aclarar" el asunto.En este sentido, ha recordado que ella apoyó "desde el primer momento la información reservada" y ahora cree que trasladar el asunto a la Fiscalía es. "Quiero recordar que yo he sido la primera que lamentablemente todo este asunto tan lamentable, valga la redundancia, lo he tenido que poner en manos de los tribunales", ha apostillado.Cifuentes esperay si ha habido errores o irregularidades lo determine quién lo tenga que determinar". La dirigente madrileña ha reconocido que está "afectada" al tratarse de una cuestión que la atañe directamente así como que es "la mayor interesada en que este asunto se clarifique y se sepa lo que ha ocurrido".La presidenta autonómica ha reiterado que "en absoluto" se plantea dimitir y ha confesado que se siente. "Me he sentido apoyada y no tengo duda de mi partido", ha defendido.En cuanto a que una de las profesoras del tribunal evaluador que constaba en el acta del TFM ha admitido que no la evaluó, Cifuentes ha señalado quedeterminar qué personas conforman los tribunales" y que es algo que tendrá que verse "dentro de la investigación"."Nosotros hicimos llegar a todos los medios de comunicación un documento donde aparecía el nombre de esa persona y la firma. Ese documento nos lo remitió el Rectorado de la Universidad.quienes eran las personas que formaban parte del tribunal", ha relatado.