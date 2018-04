La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal , ha sido la dirigente de la cúpula conservadora que más férreamente a defendido aen el escándalo del máster de la Universidad Rey Juan Carlos. Y este viernes, en la inauguración de la Convención Nacional que su partido celebra en Sevilla pidió a los suyos que sigan su ejemplo. Un "cierre de filas frente a las malas artes".Esta llamada al orden se produce en un momento en el que destacados cargos conservadores consideran que la situación de la presidenta madrileña es"Si el mundo cambia a nuestro alrededor, ¿qué tenemos que hacer? No permitir que nos roben banderas, nos avasallen, nos desdibujen. Defender lo nuestro y a los nuestros", mantuvo. No citó de forma concreta el caso que afecta a la presidenta de la, pero a nadie le cupo la menor duda de a qué se refería. Sobre todo cuando dijo queEn este sentido, haciendo suya la tesis de Cifuentes de que está siendo víctima depor parte de sus adversarios, la secretaria general del PP advirtió a sus compañeros de lo que, a su juicio, está por venir."Van a tratar de desacreditarnos, de hacernos juego sucio, de que lleguemos a las urnas cansados y desmoralizados. Pero no lo van a conseguir", consideró. Además, vaticinó que cuando termine la legislatura todas estas crisis que están atravesandoEn el auditorio se encontraba la principal aludida de esta parte de la intervención, que poco antes había comparecido ante la prensa para insistir en que no piensa dimitir porque no ha hecho nada mal. " No he mentido absolutamente en nada", sostuvo El discurso de Cospedal estuvo destinado principalmente a inyectar ánimo a un partido que no sale bien reflejado en el espejo de las encuestas. Que teme que el auge de Ciudadanos no sea flor de un día y en las autonómicas y municipales ocurra lo mismo que en las catalanas."La confianza en la victoria y el trabajo duro y en equipo es lo que nos hace fuertes para presentar lo mejor de nosotros a la sociedad española", dijo la secretaria general antes de hacer autocrítica señalando queno han sabido adaptarse a las nuevas formas de comunicación. "No pasa nada. Tenemos todo el tiempo del mundo [...] Nada de miedos, nada de complejos y a trabajar como lo hemos hecho siempre", dijo entre aplausos del auditorio.Cuando Ciudadanos ya amenaza de forma seria el liderazgo del PP en el espacio de la centroderecha, la número dos del PP de dijo convencida de que en momentos de cambioscomo en PP y su líder, Mariano Rajoy.Todo, frente alos que no tienen principios". Esos "que están muy de moda".