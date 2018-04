Directo | Puigdemont ya ha pagado la fianza y podría salir de prisión de forma inmediata

info Libre

Los demócratas siempre respetamos las leyes y las decisiones de los tribunales y los jueces de los países democráticos. Puigdemont huyó de la Justicia española y sigue teniendo graves delitos imputados por haber dinamitado el Estatut y la CE. Los políticos no pueden ser impunes. — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) 5 de abril de 2018

@sanchezcastejon en @Desayunos_tve Me cuesta confiar en la estrategia política del Gobierno de España para la solución de esta crisis. Debe darse una solución política tanto en Catalunya como en el conjunto del país. #LDPedroSánchez #LDSánchez pic.twitter.com/NARCPp2tdT — PSOE (@PSOE) 6 de abril de 2018

El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein ordenó este jueves la puesta endel expresident de la Generalitat,, después de decidir que su entrega al Tribunal Supremo español por el delito de rebelión resulta "inadmisible". La Justicia germana, no obstante, mantiene contra el político la acusación de, el segundo de los delitos incluidos en la orden de detención europea (OEDE) activada por el Tribunal Supremo español.Se espera su salida de la cárcel a lo largo de la mañana de este viernes. Una vez libre,en Neumünster una vez por semana e informar de cualquier cambio en su domicilio.te cuenta, minuto a minuto, la actualidad sobre el futuro de Cataluña:El expresident de Cataluña Carles Puigdemont ya ha pagado la fianza y, según ha informado el fiscal general del estado de Schleswig-Holstein.El presidente del Parlament,con los partidos para encontrar a un candidato a la investidura de la Presidencia de la Generalitat, ha informado la Cámara en un comunicado.El catedrático de Derecho Constitucional y exparlamentario socialistaha afirmado este viernes quecontra el resto de los independentistas procesados en el Tribunal Supremo tras la decisión de la Audiencia que en Alemania ha dejado en libertad al expresident.Laalemán de Schleswig-Holstein, donde se encuentra encarcelado el expresident, ha asegurado este viernes a la agencia de noticias DPA quede desestimar la acusación de rebelión ni la libertad bajo fianza de 75.000 euros.El expresidentdesde Neumünster cuando salga de la cárcel, después de que la justicia alemana haya dictado libertad bajo fianza.El portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña,, ha asegurado este viernes que la decisión del tribunal alemán "no cambia nada" porqueEl líder de Units per Avançar,, ha llamado este viernes a crear un, que ya se ha "internacionalizado", para que se abandone la judicialización de la política y se apueste por el diálogo y la amplitud de miras.El presidente de Ciudadanos,, ha reclamado a los demás países de la Unión Europea una "mayor cooperación" a la hora de aplicar la euroorden para que los presuntos delincuentes "" por Europa "sin que les pase nada".Losen el Parlament Ernest Maragall, Gerard Gómez del Moral, Anna Caula y Adriana Delgadoeste viernes para recibir al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a su salida de la cárcel, han explicado fuentes del partido.El presidente de la Junta de Extremadura,, ha subrayado este viernes que "hay que aceptar"la decisión adoptada por la Justicia alemana de dejar en libertad bajo fianza al expresident.Podemos defiende que la decisión de la justicia alemana de dejar en libertad bajo fianza al expresident Carles Puigdemont y descartar que se le pueda juzgar por un delito de rebelión evidencia elpor parte del Gobierno de Mariano Rajoy.El secretario general del PSOE,, ha advertido este viernes de que la decisión de la justicia alemana de dejar en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont y descartar que se le pueda juzgar por un delito de rebelión demuestra "" de hacer frente al desafío independentista desde "una".La portavoz de JxCat en el Parlament,, ha asegurado este viernes que la investidura del expresidente de la ANC,, a la Presidencia de la Generalitat está acordada con ERC y la CUP: "Lo tenemos atado entre tres". "No tenemos ninguna duda de que pasaremos. Quizás no en primera votación, pero seguramente en segunda", ha afirmado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press en la que ha pedido ver si el exconseller de Salud y diputado de ERC, Toni Comín, podrá delegar su voto desde Bélgica.La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados,, ha apostado por "no dramatizar" la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holdtein (Alemania) de dejar en libertad a Carles Puigdemont y ha incidido en que "lo que nos debe importar son las consideraciones políticas" de la situación en que se encuentra Cataluña.La Fiscalía General del estado federado alemán de Schleswig-Holstein, donde se encuentra encarcelado el expresident catalán Carles Puigdemont, ha informado este viernes a la agencia de noticias DPA de quede 75.000 euros para su salida de prisión.La Fiscalía de Alemania estácontra la decisión que ha adoptado este jueves el Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein de dejar en libertad al expresident, informaron fuentes fiscales a Europa Press.La Fiscalía belga ha abierto unaque la Policía española habría colocado en el coche con el que Puigdemont se desplazaba durante su estancia en Bélgica.