PSOE y Podemos redoblan su presión a Cs para que apoye la moción de censura contra Cifuentes

Podemos pide a Ciudadanos que recapacite

El secretario general del PSOE,, avisó este viernes al presidente de Ciudadanos,, de que se arriesga a "pasar de ser un supuesto regenerador" de la política a unpresentada por los socialistas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la polémica sobre su máster. "Creo que el problema de Ciudadanos es quey ahora mismo está en una estrategia electoralista", subrayó Sánchez.En una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press, el líder socialista justificó la moción de censura contra Cifuentes porque "de la Comunidad de Madrid y de la Universidad Rey Juan Carlos".El líder socialista declaró que "las evidencias hacen pensar que la presidenta regional" y advirtó de que "apoyar a Cifuentes es defender la mentira" y su formación cree que el Partido Popular "merece" pasar a la oposición, puesPara Sánchez, que Cifuentes haya obtenido un título de máster sin haberlo asistido a las clases, pese a que era un curso presencial, y sin haber superado las pruebas exigidas un, en tanto en cuanto ella, que era delegada del Gobierno en Madrid por entonces, se valió de su cargo para cursar un máster que no hizo.La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid,instó a Ciudadanos a recapacitar ypromovida por el Grupo Socialista. ", no quieren entregar un gobierno a progresistas, pero también puede pasar una enorme factura a un partido que ha llegado hablando de regeneración política (...) Para seguir manteniendo esa imagen no se puede sostener en el gobierno a una señora como Cifuentes que está señalada de forma ya casi unánime", añadió.La portavoz de Podemos sostiene que "" y además, mejor alternativa que la moción. "Es preferible que ella dimita porque ante la ciudadanía, la comunidad internacional y los socios europeos es necesario que ante unos hechos como estos, que están siendo objeto de análisis político en medios internacionales, sería muy saludable", planteó.Ruiz-Huerta, además, planteó este viernes que "habrá que pedirde la Universidad Rey Juan Carlosque cursó la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en ese centro, por respaldarla desde el principio sin conocer las circunstancias. "Lo que me parece más raro es que el rector y el responsable del presunto máster y profesor de una de las asignaturas salieran inmediatamente a respaldar a Cifuentes e inmediatamente después tuvieran que rectificar, iniciar una investigación y ahora judicializarlo", dijo en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.Con todo y aunque considera que "es una actitud muy extraña y habrá que depurar responsabilidades e investigar qué ha ocurrido" en la universidad, opina que la del rector, Javier Ramos, fue una actitud "mucho más responsable y madura". "sin haber investigado antes", añadió.En su opinión, "si aparece así el trabajo a secas, los folios con un canutillo, nadie se lo creería" porque lo que hace falta "es esa huella telemática, ese pantallazo u hoja impresa que demuestre que ha habido un registro en 2012 del TFM con sus correspondientes copias tal y como exige el reglamento de la universidad". "", apostilló.