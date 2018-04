El Partido Popular fue este sábado mucho más allá que el Gobierno a la hora de pronunciarse sobre la liberación de Carles Puigdemont. Lo hizo por boca de su portavoz en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons: "Si la euroorden no funciona, elsobre la circulación de personas no tiene sentido". "Si alguien intenta dar un golpe de Estado y no es devuelto al país donde intentó dar el golpe de Estado puede que haber levantado la frontera acabe convirtiéndose en una mala decisión", reflexionó.Pons se mostró convencido de que en el caso de la extradición del expresidente de la Generalitat de Cataluña, la Justicia les dará "la razón". "Porque nuestra razón hoy es la razón de la existencia de Europa. Confiamos en Europa porque nos protege, Europa tiene que protegernos a todos los europeos para que tenga sentido", dijo.En presencia de Mariano Rajoy y en un acto sobre Europa en el marco de la Convención Nacional del Partido Popular, Pons confió en que "la Justicia encuentre sus cauces y resuelva el problema que a España se le ha planteado".Pons lamentó quedando a los "antieuropeístas españoles" una "buena noticia" y a los europeístas españoles "una mala noticia".También mostró su convencimiento de que, los jueces del Tribunal Supremo "no se negarían". "Nosotros de verdad creemos que Europa o es un proyecto solidario de mutua confianza o, simplemente, Europa no es", dijo.Por su parte, el presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, no fue tan lejos como Pons. Aseguró que "Europa es la normalidad, la sensatez y el sentido común", una tierra que se caracteriza "por sus valores, como son la democracia, la libertad, los derechos humanos, el Estado de Derecho y el imperio de la ley".Rajoy mantuvo que Europa es una regióny que apuesta por resolver las cosas con diálogo, para lo que es condición la voluntad de diálogo.