La decisión es "absolutamente correcta"

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis , calificó como "desafortunadas" las palabras de la ministra alemana de Justicia, Katarina Barley, apoyando la decisión de la justicia de su país de poner en libertad a Carles Puigdemont.En declaraciones a su llegada a la convención nacional del PP en Sevilla, Dastis explicó quey "separadas de las opiniones políticas".En su opinión, "entrar a cimentar decisiones de los jueces" por parte del Ejecutivo alemán "no parece lo más apropiado en estos momentos". "", apuntó.Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , expresó suy aseguró que no ha hablado de este asunto con la canciller alemana, Angela Merkel.Así se pronunció Rajoy a su llegada a la convención nacional que el PP se celebra en Sevilla , un día después de que Puigdemont haya salido de la cárcel de Neumüster tras depositar la fianza de 75.000 euros impuesta por la Audiencia de Shleswig-Holstein. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, estudiaante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo sobre si se ha aplicado bien la euroorden sobre Puigdemont.Rajoy afirmó que el Ejecutivo asumió su "responsabilidad", que, según dij, erade la Constitución para "restablecer la legalidad en Cataluña". A partir de ahora, prosiguió, es necesario que se forme un Gobierno en Cataluña y quienes "pueden hacerlo" debenLa ministra de Justicia federal, Katarina Barley, defendió este viernes la decisión del Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, sobre el ex presidente catalán Carles Puigdemont : "".La justicia alemana acordó este jueves libertad bajo fianza de 75.000 euros para Puigdemont, que el ex presidente catalán ya ha abonado para abandonar la prisión de Neumünster, e indicó que, que no ve admisible.En este sentido, la ministra socialdemócrata alemana subrayó que ahora España tendrá que aclarar la petición de extradición por el delito de malversación,. Si el Gobierno de Mariano Rajoy no justifica esta petición, aclaró, "se levantará la orden de detención".", zanjó en declaraciones al diario alemán Süddeutsche Zeitung, en las que además señala que es el momento de "hablar también de los componentes políticos" de este caso.La ministra alemana de Justicia ha sido el primer miembro del Gobierno alemán que, que ha generado malestar en el Ejecutivo de Mariano Rajoy.Aunque admiten que no se trata de una cuestión del Gobierno alemán sino de la justicia de ese país, fuentes del Gobierno español consultadas por Europa Press creen que este tipo de decisiones pueden poner en cuestión la naturaleza y el sentido de la UE,que abanderan precisamente ese discurso contra la Unión.