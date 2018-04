Los socialistas homenajean a Chacón en el Congreso en el primer aniversario de su fallecimiento

Celebración de la memoria

Su nombre, todavía hoy, evoca para muchos socialistas¿Qué habría pasado si aquel 4 de febrero de 2012 hubiese batido a Alfredo Pérez Rubalcaba en el 38º Congreso? ¿Dónde estaría ahora el Partido Socialista si en el último momento los hilos del felipismo no hubiesen tejido los votos que les faltaban para preservar su dominio orgánico? Nadie puede saberlo. Lo único cierto es que algunos de los que en aquellas fechas contribuyeron a cerrar el paso ay a apuntalar a Rubalcaba en la Secretaría General hoy se arrepienten. Y es fácil hallar dirigentes en el PSOE propensos aEs por eso que la sola mención de su aniversario —Chacón falleció inesperadamente el 9 de abril de 2017, cuando sólo tenía 46 años, víctima de una cardiopatía congénita— resulta incómoda para la mayoría de los dirigentes del PSOE. No por ella, naturalmente, sino porqueQuizá ese es el motivo por el que los organizadores del acto en su memoria que tendrá lugar en el Congreso el próximo martes se esfuerzan tanto en desnudarlo de cualquier envoltorio político para dejarlo enhacia la mujer que más cerca ha estado de convertirse en secretaria general del PSOE. Lo último que desean es que los desencuentros internos y las heridas en carne viva que permanecen abiertas en el partido contaminen un acto que, entienden, debería estar por encima de todo eso.Su muerte ya obligó, hace un año, a una tregua de tres días entre los partidarios de Pedro Sánchez y los de Susana Díaz, enfrentados a cara de perro en una batalla sin precedentes por el control del socialismo español. Entonces, el dolor por la pérdida no fue suficiente para tapar laentre Sánchez y Díaz, que ni siquiera hicieron el esfuerzo de intercambiar unas palabras.¿Acudirán al homenaje en el Congreso quienes recientemente plantaron a Sánchez en la Escuela de Buen Gobierno del partido? ¿Lo harán Alfredo Pérez Rubalcaba, Eduardo Madina o la presidenta andaluza? No hay ninguna confirmación. Los encargados de medir la temperatura del conflicto interno estarán pendientes.se ha hecho personal, además de política, y nadie confía —ni los unos ni los otros— en que la reconciliación sea posible.Todos han sido convocados al homenaje que tendrá lugarun día después de que se cumpla el primer aniversario de su fallecimiento. Diputados, eurodiputados, senadores, miembros de las ejecutivas del PSOE a las que perteneció, de los gobiernos de los que formó parte, periodistas, representantes de la sociedad española y amigos han sido convocados a una celebración de la memoria de Carme Chacón.Conducirá el actopresidenta del Congreso. Junto a ella,el último en intervenir en nombre de todo el partido. También estará un representante de la familia, aunque a la hora de redactar esta información todavía no se sabía quién.La víspera del homenaje en el Congreso, el próximo lunes, serán los socialistas catalanesEl acto comenzará también a las 12.30, en la nueva sede del PSC —Casal Socialista Joan Reventós—, y allí Iceta anunciará nuevas iniciativas en torno a su legado político —fuentes socialistas consultadas por Europa Press adelantaron que uno de los gestos del partido será bautizar la sala de prensa de la nueva sede con el nombre de Chacón—.sobre la trayectoria profesional de Chacón con recopilaciones y fotografías icónicas de la que fuera ministra de Vivienda y de Defensa.Aunque no tuvo la oportunidad de tomar las riendas del PSOE cuando el partido iniciaba la travesía del desierto en la que todavía se encuentra, la imagen de Carme Chacón como la primera mujer al frente de las tropas ya forma parte de los libros de historia de España.