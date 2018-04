El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP,, afirmó este lunes que el partido en la Asamblea de Madridque propone Ciudadanos sobre el máster de la presidenta regional Cristina Cifuentes, siempre y cuando cumpla el reglamento yEn una entrevista con Antena3 recogida por Europa Press, Maroto señaló que la aprobación o no de esta comisión de investigación "se puede resolver en cuestión de minutos". ", que a día de hoy no la tenemos, para hacer dos cosas: ver si cumple la normativa y los reglamentos y ver la posibilidad de si podemos introducir comparecientes en esa comisión", explicó."Si todo esto es así, votaremos a favor en aras de la transparencia. Siempre que sea aportar información es positivo", añadió el conservador, para quien esta "es una". "Vamos a decir que sí a la transparencia", apostillóEn su opinión, ". Si es un sí, se tiene que demostrar y asunto zanjado. Si es un no y se ha faltado a la verdad, el problema es diferente"."Creo que en este caso, cuando se llega a este punto y además se judicializa,. La comisión de investigación si consiste en añadir transparencia, mi opinión es que 'sí, inmediatamente'. Ahora bien, es mucho más riguroso que un juez coja todos los datos (...) y diga esto es así o no es así", señaló.Preguntado por la posición de Ciudadanos en este asunto, Maroto comentó que "no parece la peor de las ocasiones" en que la formación que preside Albert Rivera, pues ya dio "bandazos" con el cupo vasco, el artículo 155 o la prisión permanente revisable.En cuanto a los socialistas, Maroto señaló que "desgraciadamente, el PSOE ha vuelto a demostrar que es especialista en perder elecciones y después".Para Maroto, "la figura de Cifuentes no es una figura cualquiera" pues se trata de una persona que "" contra la corrupción "de los suyos y de los de fuera" y que hace la política de proximidad con la gente que a él le gusta en un candidato.. Veremos de aquí a la comisión de investigación y a sus propias ganas lo que suceda", comentó en relación a las autonómicas de 2019.