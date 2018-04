El profesor que hizo la filtración del máster de Cifuentes: "Soy un funcionario que cumple su obligación"

"Soy un funcionario que está cumpliendo con su obligación". Son las palabras de, el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y militante del PSOE quede la presidenta de la Comunidad de Madrid,, a eldiario.es . En declaraciones a la Cadena Ser , Perelló se desvinculó del partido y aseguró que "no conoce" ni a Ángel Gabilondo ni a Pedro Sánchez y que "nunca" ha hablado con ellos, rechazando así la estrategia de defensa que emplea ahora el PP, que habla de unaque viene, directamente, del Partido Socialista.Según relató, llegaron a su despacho "" que, más tarde, envió a la redacción de eldiario.es. Entre ellas, se encontraban las capturas de pantalla de la intranet de la universidad que publicó el periódico el pasado 21 de marzo, el día que comenzó el escándalo. En conversación con Europa Press, además, el profesor aseguró además que "nunca" accedió a "ningún sistema informático".Este mismo lunespara valorar si emprende acciones legales contra el diario El Mundo –diario al que, asegura, "jamás" concedió ninguna entrevista– y el periodista que firma la información publicada este domingo, en la que se asegura que esta persona es un "" que ya logró "la caída del rector de los plagios". Según asegura el diario, se trata de unadirigida directamente contra la universidad, que "eliminó la titulación de Sociología, en la que él destacaba como enseñante".Tras la publicación de estas nuevas informaciones, el PP dirigió la polémica sobre el máster de Cifuentes hacia el PSOE y exigió a Ángel Gabilondodatos sobre los estudios de la dirigente, informó Europa Press. "Son informaciones muy preocupantes", dijo Cifuentes a la llegada la convención nacional del PP en Sevilla, acompañada por el portavoz del PP de Madrid, Ángel Garrido."Yo siempre he estado muy tranquila. Cuando una tiene la verdad por delante, pese a lo desagradable de la situación, estoy muy tranquila y confío en la Justicia", añadió la presidenta. Desde su partido, por otro lado,, que insiste en que dijo la verdad en todo momento y asegura que no dimitirá.