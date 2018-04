El PP rechaza conmemorar el bombardeo de Gernika porque los republicanos también atacaron Granada, Córdoba u Oviedo

El PP en el Senado ha rechazado este lunes una moción presentada por el PSOE en la que se instaba al Gobierno a impulsarpara investigar el bombardeo de Gernika y a impulsar congreso internacional con motivo del 80º aniversario de la masacre. Los conservadores han rechazado la iniciativa en virtud de su mayoría en el Senado frente al voto favorable del resto de grupos, informa Europa Press.", ha afeado la senadora conservadora Cristina Ayala al socialista Tontxu Rodríguez, autor de la iniciativa en la comisión de Justicia de la Cámara Alta. Ha recordado los bombardeos de Baeza, Granada, Córdoba, Oviedo o Cabra, a manos del bando republicano. Y ha reiterado que la Guerra Civil española enfrentó a españoles entre sí en una "guerra total", "llena de atrocidades en ambos bandos", sacando a relucir las sacas y paseos en las que murieron centenares de españoles.Por ello, ha criticado al PSOE de parcialidad porque con este tipo de iniciativas se promueve la memoria de"Nunca una memoria deber ser con sesgos, una memoria debe ser colectiva y de todos", ha recalcado la senadora.Asimismo el Grupo Popular duda de que los españoles no conozcan el episodio de Gernika y quien ordenó la masacre, y lamenta que esta propuesta "llega tarde" porque ya el pasado año se realizaron más de 30 actos para conmemorar elPor su lado, el PSOE ha defendido que esta moción se aleja de revisionismos y que reafirma el Estado de Derecho y reivindica a las víctimas de "una guerra atroz". "El odio no sirve para construir solo sirve para destruir", ha afirmado Tontxu Rodríguez parafraseando al lehendakari en el exilio, y asegurando que España debe dejar de vivir "anclada" con resentimientos históricos.El PNV ha acogido con buenos ojos la propuesta del PSOE, destacando su actitud abierta y su propuesta de que distintas instituciones colaboren en un acto relativo a la memoria. "Es bueno, mirar hacia el futuro y al mismo tiempo recordar. A todos nos ayudaesta memoria, positivizarla y trabajar de manera abierta con todas las instituciones", ha subrayado el portavoz jeltzale Jokin Bildarratz.Mientras, Unidos Podemos ha apoyado la moción pero ha lamentado que el PSOE se quede en "fuegos artificiales" en materia de Memoria Histórica. Así, el senador Joan Comorera ha hecho referencia a la polémica del prior del Valle de los Caídos o la petición socialista de ilegalización de la, pero asegura que "a la hora de la verdad" el PSOE vota en contra de derogar la ley de amnistía que impide investigar crímenes franquistas."Dan carta de naturaleza a la impunidad de estos crímenes. Y el olvido ya dura más que la propia dictadura, lo que las víctimas piden es otra cosa", ha espetado Comorera a los socialistas. ERC se ha expresado a favor de la moción y ha aprovechado su intervención en la comisión para señalar que los derechos básicos que persigue esta moción no se cumplen en España, en alusión al encarcelamiento de políticos independentistas."La democracia está suspendida y la sentencia del tribunal alemán demuestra quees nulo de pleno derecho", ha asegurado Miquel Àngel Estradé, en relación con la puesta en libertad del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, después de que un tribunal de Schleswig-Holstein considerase que no procede entregarle a las autoridades españolas por el delito de rebelión.