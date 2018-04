Estudiantes de la URJC convocan una concentración para exigir responsabilidades por el máster de Cifuentes

convocaron este lunes a las 17 horas una concentración en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos para exigir que se aclaren las presuntas irregularidades sobre el máster de Derecho que cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, yen sus calificaciones, informó Europa Press.Las asambleas de estudiantes acordaron hace días la celebración de esta concentración ante la polémica por el cambio de calificaciones. Además, una de las docentes que figura en el acta del tribunal del Trabajo de Fin de Máster de la presidenta, Alicia López de los Mozos, aseguró durante su declaración a los servicios de Inspección que la firma que aparecía en ese documento no era suya y que no participó en dicho tribunal.Varios colectivos de estudiantes presentaron una, algo que motivó la apertura de diligencias por parte del área del Ministerio Público en Móstoles.A su vez, el propio rector de la URJC,, se personó el viernes ante la Fiscalía para averiguar si pudo haberque se aportó por parte del profesor y director del Máster, Enrique Álvarez Conde, el 21 de marzo por las "inconsistencias" que presentaba el documento, que fue difundido ese mismo día por la noche por el equipo de Cifuentes.Por su parte, el Consejo de Estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos emitió un comunicado de apoyo a esta concentración y reclamó que los profesores implicados en las presuntas irregularidades en el máster seanen caso de que éstas se demuestren e insta al rector, Javier Ramos, a seguir "hasta el final" con la investigación de cara a depurar responsabilidades.Así lo indicó el órgano de representación estudiantil de la URJC en relación a la polémica sobre este máster y la presunta falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la presidenta regional. En este sentido,en caso de no pueda demostrar que realizó dicho trabajo con "pruebas fidedignas".Por ello, este órgano asevera que "los profesores, cuya implicación en cualquier tipo de irregularidad sea demostrada, seancomo la justicia considere oportuno".También solicita quesobre este caso e insta a la URJC a continuar "hasta el final" en la investigación "para poder conocer absolutamente toda la verdad, con total transparencia y a la mayor brevedad posible.